ഇടതുകൈ നീക്കിയിട്ടും അവന്‍ യാത്രയായി; ഇസിജി മെഷീനിൽനിന്ന് തീപ്പൊള്ളലേറ്റ കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം

മുംബൈ∙ ബിഎംസിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പരേൽ കെഇഎം ആശുപത്രിയിലെ നവജാതശിശുക്കൾക്കുള്ള ഐസിയുവിൽ ഉണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ പ്രിൻസ് എന്ന 2 മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞ് ഇന്നലെ മരിച്ചു. ജന്മനാ ഉള്ള ഹൃദയത്തകരാറിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞിന് കഴിഞ്ഞ 7നാണ് ഐസിയുവിലെ ഇസിജി മെഷിനിൽ നിന്ന് കിടക്കയിൽ തീപടർന്ന് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റത്.



തീപൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്തെ അണുബാധയെ തുടർന്ന് 4 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ ഇടതുകൈ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലമാണ് മരണമെന്നാണ് ഇന്നലെ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രിൻസിന്റെ പിതാവ് പന്നേലാൽ രാജ്ബർ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മൃതദേഹം ജെജെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. മൃതദേഹം മുംബൈയിൽ തന്നെ സംസ്‌കരിക്കാനാണ് ബന്ധുക്കളുടെ തീരുമാനം.

‘കൊല്ലാനാണോ നിങ്ങളെന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയത്? ’

യുപിയിലെ വാരണാസിയിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് മകനെ മുംബൈയിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിർധന കുടുംബത്തിന് ഇപ്പോൾ മകനെ എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖഭാരത്തോടെ മടക്കം. ബന്ധുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത ഐസിയുവിൽ കുഞ്ഞിനെ വിശ്വസിച്ചേൽപിച്ച ഇവർക്ക് കിടക്കയ്ക്ക് തീപിടിച്ച് മകന് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ സംഭവം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും ആവുമായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്കു മാറ്റിയ കുഞ്ഞിന്റെ നില അനുദിനം വഷളാവുകയായിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ അവൻ കണ്ണുതുറന്നിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രിൻസിന്റെ പിതാവ് പന്നേലാൽ രാജ്ബർ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മൂന്നോടെയാണ് മകൻ മരിച്ചെന്ന് നഴ്‌സ് വന്നറിയിക്കുന്നത്.

ആർക്കെതിരെയും നടപടിയില്ല; കയ്യൊഴിഞ്ഞ് ബിഎംസി

പ്രിൻസിന്റെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ അഗ്നിബാധയിൽ ഇതുവരെ ആർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇസിജി മെഷീനിൽ നിന്നു തീപടർന്ന സംഭവത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെയോ ആശുപത്രി അധികൃതരുടെയോ വീഴ്ചയില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ബിഎംസി തുടക്കം മുതൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ പോലും വ്യവസ്ഥയില്ലെന്ന വാദം ഏറെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി. തുടർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച 5 ലക്ഷം രൂപ കുടുംബം നിരസിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ബിഎംസി തീരുമാനിച്ചത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ബിഎംസി നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രിൻസിന്റെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഭോയ്‌വാഡ പൊലീസ് അജ്ഞാതർക്ക് എതിരെയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം നടത്തുന്ന ബെസ്റ്റിന്റെയും കെഇഎം ആശുപത്രിയിലെ അഗ്നിശമന വിഭാഗത്തിന്റെയും റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്.

English Summary: Two Month Old baby died, a fire from ECG machine