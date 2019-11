മുംബൈ∙ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിലവിലുണ്ടെന്ന് അജിത് പവാറിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന എംഎല്‍എമാര്‍ ഓര്‍ക്കുന്നതു നല്ലതാണെന്നാണ് എന്‍സിപി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാര്‍. 10-11 എംഎല്‍എമാര്‍ മാത്രമാണ് അജിത് പവാറിനൊപ്പം ഉള്ളതെന്നും ശരദ് പവാര്‍ പറഞ്ഞു. എന്‍സിപിക്ക് ആകെ 54 എംഎല്‍എമാരാണുള്ളത്. അതേസമയം 35 എംഎല്‍എമാര്‍ തനിക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് അജിത് പവാറും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്നു നിയമസഭാംഗങ്ങള്‍ മറ്റു പാര്‍ട്ടിയില്‍ ലയിക്കുകയോ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി സംവിധാനമായി മാറുന്നതിനോ ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ നിയമസഭ അംഗബലത്തിന്റെ മൂന്നില്‍ രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ പിന്‍ബലം വേണമെന്നാണു കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തില്‍ പറയുന്നത്. ഈ മാസം 30-ന് ഫഡ്‌നാവിസ് സര്‍ക്കാര്‍ വിശ്വാസവോട്ടു നേരിടുമ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ച് എത്ര എംഎല്‍എമാര്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ബാധകമാകുക.

പഴുതുകളേറെയുള്ള കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അവസരങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കു നല്‍കുന്നുവെന്നതാണു സത്യം. പണത്തിന്റെ കോടിക്കിലുക്കം പലര്‍ക്കും പ്രലോഭനമാണ്. എംഎല്‍എമാരുടെ രാജിയിലൂടെ മന്ത്രിസഭയ്ക്കു ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തന്ത്രവും നിയമസഭാ കക്ഷിയുടെ മൂന്നില്‍ രണ്ടുപേര്‍ കൂറുമാറിയാല്‍ അയോഗ്യതയില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെടാം എന്നതും നിയമത്തിലെ പഴുതുകളാണ്.

കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം സംബന്ധിച്ച് 1985 ല്‍ നടത്തിയ 52-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന നിയമ ഭേദഗതിയാണ്. ജനപ്രതിനിധിക്കു നിയമസഭയിലോ പാര്‍ലമെന്റിലോ തോന്നിയപോലെ നിലപാടു മാറ്റാനുള്ള അമിതസ്വാതന്ത്യ്രത്തിന് ഇതോടെ കൂച്ചുവിലങ്ങു വീണു. 18 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം 2003 ലെ 91-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമാക്കി. എന്നിട്ടും പക്ഷേ കാലുമാറ്റവും കൂടുമാറ്റവും മുറപോലെ നടന്നു.

കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം

∙ രാജ്യത്തു കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിനായി രണ്ടു സുപ്രധാന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളാണുള്ളത്. 52-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം രാജ്യത്ത് നിലവില്‍ വന്നു. 91-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ നിയമത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നു. ഈ നിയമം പത്താം പട്ടികയായി ഭരണഘടനയില്‍ ഇടം പിടിച്ചു.

∙ പത്താം പട്ടികയിലെ പാര 2(1)(a)- ഒരംഗം സമേധയ പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം ഉപേക്ഷിച്ചാല്‍ പാര്‍ലമെന്റ് / നിയമസഭ അംഗത്വം നഷ്ടമാകും.

∙ പാര 2(1)(b)- പാര്‍ട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ചാലോ വോട്ടെടുപ്പില്‍നിന്നു മാറി നിന്നാലോ പാര്‍ലമെന്റ് / നിയമസഭ അംഗത്വം നഷ്ടമാകും.

∙ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട അംഗത്തിനുപോലും വിപ്പ് ബാധകമായിരിക്കും. (ജി.വിശ്വനാഥന്‍ vs തമിഴ്‌നാട് സ്പീക്കര്‍ കേസ് - സുപ്രീകോടതി റൂളിങ് 1996). സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട അമര്‍സിങ്, ജയപ്രദ എന്നിവരുടെ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോഴും സുപ്രീകോടതി ഈ നിലപാടില്‍ ഉറച്ചു നിന്നു (ഓഗസ്റ്റ് 3, 2016).

∙ പാര 4- ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്നു നിയമസഭാംഗങ്ങള്‍ മറ്റു പാര്‍ട്ടിയില്‍ ലയിക്കുകയോ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി സംവിധാനമായി മാറുന്നതിനോ ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ നിയമസഭ അംഗബലത്തിന്റെ മൂന്നില്‍ രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ പിന്‍ബലം വേണം.

∙ പാര 6- കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം സഭാ അധ്യക്ഷന്റെയോ/ സ്പീക്കറുടെയോ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.

∙ പാര 7- കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം സഭാ അധ്യക്ഷന്റെയോ/ സ്പീക്കറുടെയോ തീരുമാനത്തില്‍ ഇടപെടുന്നതില്‍നിന്നു കോടതികള്‍ക്കു വിലക്ക്.

∙ പത്താം പട്ടികയിലെ ഏഴാം വകുപ്പ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്നു സുപ്രീകോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് വിധിച്ചു. കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍ തടയുന്ന ഏഴാം വകുപ്പ് ഭരണഘടനയുടെ 136, 226, 227 എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ലംഘനമാണെന്നു കോടതി കണ്ടെത്തി.

അരുണാചലില്‍ വിജയിച്ച തന്ത്രം

അരുണാചല്‍പ്രദേശില്‍ 5 വര്‍ഷം മുന്‍പ് രാഷ്ട്രീയ ധാര്‍മികതയുടെ അതിര്‍വരമ്പുകള്‍ ലംഘിച്ചുള്ള നാടകങ്ങള്‍ക്കു വേദിയായി. 2014 ല്‍ 42 സീറ്റ് നേടി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയെ കൂറുമാറ്റത്തിലൂടെ പുറത്താക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി നബാം തുകി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരെയും ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ പീപ്പിള്‍സ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് അരുണാചലില്‍ ചേര്‍ത്താണു മന്ത്രിസഭയെ താഴെ ഇറക്കിയത്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നെത്തിയ പേമ ഖണ്ഡുവിനെ 2016 ജൂലൈ 17 ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി. മൂന്നു മാസത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം വിമത കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരെല്ലാം പിപിഎ വിട്ടു ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു.

നേരത്തേ കോണ്‍ഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നം കണക്കിലെടുത്തു സംസ്ഥാനത്ത് 2016 ജനുവരി 26 മുതല്‍ 24 ദിവസം സംസ്ഥാനം രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീട് കോണ്‍ഗ്രസ് വിമത നേതാവ് കാലിഖോ പുലിനെ ഗവര്‍ണര്‍ ജെ.പി.രാജ്‌ഖോവയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായി അവരോധിച്ചു. എന്നാല്‍ സുപ്രീംകോടതി നബാം തുകിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കി. അധികാരമേറ്റടുത്തു നാലു ദിവസത്തിനകം മന്ത്രിസഭയെ അട്ടിമറിച്ച് പേമ ഖണ്ഡു ഭരണത്തിലെത്തി.

മറികടന്ന് ഗോവയും തെലങ്കാനയും

നിയമസഭാ കക്ഷിയുടെ ആകെ അംഗബലത്തിന്റെ മൂന്നില്‍ രണ്ടുപേര്‍ കാലുമാറി മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്നാല്‍ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തെ മറികടക്കാം. അടുത്തിടെ ഗോവ നിയമസഭയിലെ 15 കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരില്‍ 10 പേര്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. നിയമസഭാ കക്ഷിയുടെ മൂന്നില്‍ രണ്ടുപേര്‍ കൂറുമാറിയതിനാല്‍ അയോഗ്യതയില്‍നിന്നു എംഎല്‍എമാര്‍ രക്ഷപെട്ടു. സമാന സാഹചര്യത്തില്‍ തെലങ്കാനയിലെ 18 കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരില്‍ 12 പേര്‍ ടിആര്‍എസില്‍ ചേര്‍ന്നു. ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള ആറു രാജ്യസഭാംഗങ്ങളില്‍ നാലു പേര്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഇവിടെയും കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തെ മറികടക്കാനുള്ള അംഗബലം ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ചു.

(With inputs from Joseph Sebastian, Malayala Manorama Editorial Research)

