എൻസിപി ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേരില്ല, അജിത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു: ശരദ് പവാർ

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് എൻസിപി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക പോലും വേണ്ടെന്ന് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. ശിവസേനയ്ക്കും കോൺഗ്രസിനുമൊപ്പം ചേരാനുള്ള തീരുമാനം എൻസിപി ഐകകണ്ഠ്യേന സ്വീകരിച്ചതാണ്.

ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും അവരിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനുമാണ് അജിത് പവാറിന്റെ ശ്രമം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം തെറ്റാണെന്നും തള്ളിക്കളയുകയാണെന്നും ശരദ് പവാർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

താൻ എന്‍സിപിക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും ശരദ് പവാറാണു തന്റെ നേതാവെന്നും അജിത് പറഞ്ഞതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ശരദിന്റെ ട്വീറ്റ്. അടുത്ത അ‍ഞ്ച് വർഷം ബിജെപി–എൻസിപി സർക്കാർ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര ഭരിക്കുമെന്നും അജിത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

താൻ ഇപ്പോഴും എൻസിപി അംഗമാണ്, എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ശരദ് പവാറാണു തന്റെ നേതാവ്. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല, എല്ലാം ഭദ്രമാണ്. കുറച്ചു ക്ഷമ ആവശ്യമാണെന്നും അജിത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനു മറുപടിയായി ശരദ് പവാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞത്.

അജിത് പവാറിനെ പാർട്ടിയിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചതായി എൻസിപി വൃത്തങ്ങൾ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുംബൈയിലെ വൈ.ബി. ചവാൻ സെന്ററിൽ ചേർ‌ന്ന എൻസിപി നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തിൽ അജിത് പവാറിനെ പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കുകയും ചെയ്തു. ജയന്ത് പാട്ടീലിനാണു ചുമതല.

പാർട്ടിയുടെ 49 എംഎൽഎമാരാണു യോഗത്തിൽ‌ പങ്കെടുത്തത്. അജിത് പവാറുൾപ്പെടെ 5 എൻസിപി എംഎൽഎമാർ പങ്കെടുത്തില്ല. ഇവരിൽ മൂന്നു പേർ എൻസിപിയിലേക്കു തിരികെ വരുമെന്ന് രാവിലെ പാർട്ടി വക്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Ajit Pawar's Statement is False, There is no question of forming an alliance with BJP sayas Sharad Pawar