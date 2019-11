വിഡിയോ കോളിൽ എംഎൽഎ; 5 പേരും ഇന്നു വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് എൻസിപി

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ‘കണക്കുകൾ’ പുറത്തുവിട്ട് എൻസിപി ശരദ് പവാർ വിഭാഗം. എൻസിപിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് പാർട്ടി ബിജെപിക്കെതിരെ ആ‍ഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ചേർന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ എൻസിപിയുടെ ആകെയുള്ള 54 എംഎല്‍എമാരിൽ 49 പേരും പങ്കെടുത്തതായി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ചു പേരും ഇന്നു വൈകിട്ടോടെ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് എൻസിപി വ്യക്തമാക്കി. അനിൽ പാട്ടിൽ, ബാബാസാഹിബ് പാട്ടിൽ, ദാരോദ എന്നീ എംഎൽമാരുമായാണ് എൻസിപി ശരദ് പവാർ നേതൃത്വം ബന്ധപ്പെട്ടത്.

‘ഗവർണർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ കത്ത് നൽകിയാണ് ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയത്. സർക്കാരിനു ഭൂരിപക്ഷമില്ല. എൻസിപി എംഎൽമാരിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറിനൊപ്പമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന അഞ്ച് പേരിൽ രണ്ടു പേരും ശരദ് പവാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാമൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ വിഡിയോ കോളും ചെയ്തു. ഇവരുൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരും വൈകിട്ടോടെ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും എൻസിപി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ നിർദേശം മാനിച്ച് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും എൻസിപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭൂരിപക്ഷം അവകാശപ്പെട്ട് ഫഡ്നാവിസ് ഹാജരാക്കിയ കത്തും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗവർണറുടെ കത്തും നാളെ രാവിലെ 10.30ന് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം.

English Sumamry: By evening, all MLAs will be back says Maharashtra NCP