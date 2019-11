മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ എംഎല്‍എമാർ കൈവിട്ടുപോകാതിരിക്കാന്‍ അതീവ ജാഗ്രതയില്‍ എൻസിപി, കോൺഗ്രസ്, ശിവസേന കക്ഷികൾ. എംഎൽഎമാരെ മുംബൈയിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഹോട്ടലുകളില്‍ താമസിപ്പിക്കാനാണ് പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പു നടക്കാമെന്നതുകൂടി മുന്നിൽ കണ്ടാണു നടപടി.



എൻസിപി എംഎൽഎമാരെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി തന്നെ മുംബൈയിലെ റിനൈസൻസ് ഹോട്ടലിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ബസുകളിലായിരുന്നു നിയമസഭാംഗങ്ങളെ ഹോട്ടലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത്. ശിവസേന 56 എംഎൽഎമാരിൽ 55 പേരെയും മുംബൈ അന്ധേരിയിലെ ലളിത് ഹോട്ടലിലേക്കു മാറ്റി. ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നേതാക്കള്‍ ഇടപെട്ടു വാങ്ങിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ 44 എംഎൽഎമാർ മുംബൈയിലെ മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിലാണു താമസിക്കുന്നത്.



സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരിൽ ചിലരും ഹോട്ടലിലാണു താമസിക്കുന്നത്. എട്ട് സ്വതന്ത്രർ ഗോവയിലെ ഹോട്ടലിൽ തുടരുകയാണെന്ന് നിയമസഭാംഗം രാജ്കുമാർ പട്ടേൽ പ്രതികരിച്ചു. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വന്നാൽ ബിജെപി പരാജയപ്പെടുമെന്ന് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ പ്രതികരിച്ചു. അജിത് പവാർ ഗവര്‍ണറെ ഉൾപ്പെട തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതെന്നും ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞു.



ഈ മാസം ആദ്യം കോണ്‍ഗ്രസ് മഹാരാഷ്ട്രയില എംഎൽഎമാരെ രാജസ്ഥാനിലെ ഹോട്ടലിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. ശിവസേന നേതാക്കളെ മാറ്റിയതാകട്ടെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ വീടിനു സമീപത്തുള്ള ഹോട്ടലിേലക്കും. കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കിടെയും എംഎൽഎമാരെ പലകുറി റിസോർട്ടുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു.



