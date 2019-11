ഗുജറാത്ത് ഏകതാ പ്രതിമ: മൃഗങ്ങള്‍ ചത്തു, ചട്ടലംഘനം അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര നിർദേശം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലുള്ള സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പ്രതിമയിന്മേൽ വീണ്ടും വിവാദത്തിന്റെ കരിനിഴൽ. വന്യജീവി സംരക്ഷണ ചട്ടങ്ങള്‍‍ ലംഘിച്ചാണു പ്രതിമാ സമുച്ചയം നിർമിച്ചതെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതികൾ അന്വേഷിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനോട് കേന്ദ്ര മൃഗശാല അതോറിറ്റി (സിഇസഡ്എ) ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏകതാ പ്രതിമാ സമുച്ചയത്തോടു ചേർന്നുള്ള സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവന്ന മൃഗങ്ങളിൽ ചിലതു ചത്തതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ അജയ് ദുബെയുടെ പരാതിയിലാണു നടപടി.

സമുച്ചയത്തോടു ചേർന്നുള്ള സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിനു വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി ഇന്ത്യയിലേക്കു മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെന്നും ഇവയാണു ചത്തതെന്നും ദുബെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. തുടർന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യ വൈൽഡ്‌ലൈഫ് വാർഡനോടാണ് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സിഇസഡ്എ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള സ്വതന്ത്ര സംവിധാനമാണ് സിഇസഡ്എ. രാജ്യത്തെ എല്ലാ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കുകളും ആരംഭിക്കുന്നതിന് സിഇസഡ്എയുടെ അംഗീകാരം നിർബന്ധമാണ്.

ഇനിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സർദാർ പട്ടേൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിനു വേണ്ടിയാണു മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും അഹമ്മദാബാദിലെത്തിച്ചത്. 17 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വന്യജീവികളെ ഏകതാ പ്രതിമയ്ക്കു സമീപത്തെ പാർക്കിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. 2008 ഒക്ടോബറിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ സർദാർ പട്ടേലിന്റെ 182 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഏകതാ പ്രതിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇവിടേക്കു വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

തുടർന്ന് സിംഹങ്ങൾ, കടുവകൾ, പുലികൾ, 12 തരം മാനുകൾ, ജിറാഫുകൾ, സീബ്രകൾ, കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ, കാട്ടുപോത്തുകള്‍, കൃഷ്ണമൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിമാ സമുച്ചയത്തിനു സമീപത്തെ സഫാരി പാർക്കിലായിരുന്നു ഇവയെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. രണ്ട് ഇംപാലകളും ഒരു ജിറാഫും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല മൃഗങ്ങളും ഒരു മാസത്തിനിടെ ചത്തതായി അടുത്തിടെ വാർത്തകളും വന്നിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ദുബെ പരാതി നൽകിയത്.

English Summary: The Central Zoo Authority directs Gujarat govt to probe reported deaths of wild animals near Statue of Unity