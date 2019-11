മുംബൈ∙ എൻസിപി ശരദ് പവാർ പക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് എംഎൽഎമാരെ ബിജെപി ഡൽഹിയിലേക്കു കടത്തിയതായി ആരോപണം. ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിലാണ് ഇവരെ ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിലെത്തിച്ചത്. അജിത് പവാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലും ഇവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെ ശനിയാഴ്ച തന്നെ മൂവരെയും ഡൽഹിയിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, മൂന്ന് എംഎൽഎമാരും ശരദ് പവാർ പക്ഷത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് എൻസിപി വക്താവ് നവാബ് മാലിക്ക് വ്യക്തമാക്കി. എംഎൽഎമാരിൽ ദൗലത് ദറോഡ, നിതിൻ പവാർ എന്നിവർ എൻസിപിക്ക് ഒപ്പമാണെന്നു കാണിച്ച് വിഡിയോ സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. ദറോഡയെ കാണാനില്ലെന്നു കാണിച്ച് കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എംഎൽഎ നഹാറി സിർവാലാകട്ടെ എൻസിപിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ചത്.

എൻസിപി നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗത്തിൽ നിന്ന്.

ബാബാസാഹിബ് പാട്ടിൽ, അനിൽ പാട്ടിൽ എന്നീ രണ്ട് എംഎല്‍എമാരെ ‘കാണാനില്ലെന്നും’ എന്‍സിപി വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അനിൽ പാട്ടിൽ എൻസിപിക്കൊപ്പമാണെന്നും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അജിത് പവാർ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായിരുന്ന സമയം മുതൽ രാജ് ഭവനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. പതിവു പോലെ അങ്ങനെ പോയതാണ്. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കാണു പോയതെന്നു പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല– പാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ശരദ് പവാറിന്റെ നേതൃത്വമാണ് താൻ അംഗീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ബാബാസാഹിബ് പാട്ടിലിന്റെ വിഡിയോ സന്ദേശവും നേരത്തേ ട്വിറ്ററിലൂടെ എൻസിപി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അഞ്ചു പേരും വൈകാതെ തന്നെ എൻസിപിയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുമെന്നും മാലിക് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 45ലേറെ എൻസിപി എംഎൽഎമാരെ ഹോട്ടല്‍ റിനൈസൻസിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലെ ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിലേക്കു രാത്രി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 54 സീറ്റാണ് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്കു ലഭിച്ചത്. അതിൽ 49 പേർ ശനിയാഴ്ച ചേർന്ന നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗത്തിൽ തങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ശരദ് പവാർ അവകാശപ്പെട്ടത്.

അതിനിടെ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും അജിത് പവാറും ഞായറാഴ്ച രാത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഫഡ്നാവിസിന്റെ വീട്ടിൽ രാത്രി പത്തരയോടെയായിരുന്നു ഇരുവരും കൂടിക്കണ്ടത്. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർഷകർക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചാണു ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി. തിങ്കളാഴ്ച ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായും ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്ന കത്ത് ഹാജരാക്കണമെന്ന് ഫഡ്നാവിസിനോട് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. അതിനിടെ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ലാത്തൂരിൽ ബിജെപി–എൻസിപി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി. 17 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു, സംഭവത്തിൽ 9 പേർ അറസ്റ്റിലായി.

