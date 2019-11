ഇടുക്കി ∙ മദ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ നിരോധിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും, നിരോധിച്ചാൽ അവയോടുള്ള ആസക്തി വർധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി എം.എം. മണി. മുൻപ് നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പലയിടങ്ങളിലും ഇവ പുഃനസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മണി പറഞ്ഞു. എക്സൈസിന്റെ ലഹരിവിമുക്തി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary: Minister M.M. Mani says liquor must not be banned