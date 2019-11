‘തടവറയായി’ എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റൽ; കശ്മീർ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ഫോണുകൾ പിടിച്ചു

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ തടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന നേതാക്കളിൽ നിന്നു മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു 11 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. സബ് ജയിലായി മാറ്റിയിരിക്കുന്ന എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ നേതാക്കളിൽ ചിലർ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന. ഫോണുകൾ എങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയെന്നതു സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 5ന് ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന 370–ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കി, സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടു കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളാക്കിയ കേന്ദ്ര നടപടിക്കു പിന്നാലെ മുപ്പത്താറിലധികം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയാണ് ശ്രീനഗറിലെ എംഎ റോഡിലുള്ള എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹോട്ടലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അസൗകര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിലേക്കു മാറ്റിയത്.

ഇവരെ കൂടാതെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, ഒമർ അബ്ദുല്ല, മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി തുടങ്ങിയവരും വീട്ടുതടങ്കലിലാണ്. മൂന്നര മാസത്തിലേറെയായി കശ്മീരിൽ ടെലിഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോണ്‍ കണക്‌ഷനുകളും ലാൻഡ്‌ലൈൻ സേവനങ്ങളും പുനഃസ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും പ്രീപെയ്ഡ് കണക്‌ഷനുകളുടെയും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെയും ഉപരോധം ഇതുവരെ നീക്കിയിട്ടില്ല.

