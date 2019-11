വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് ഇന്നില്ല; രണ്ട് 'കത്തുകൾ' നാളെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്ന് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന ശിവസേന–കോൺഗ്രസ്–എൻസിപി സഖ്യത്തിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ നൽകിയ കത്തും ഫഡ്നാവിസ് ഭൂരിപക്ഷം അവകാശപ്പെട്ട് നൽകിയ കത്തും നാളെ രാവിലെ 10.30ന് ഹാജരാക്കാൻ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ സമയം വേണമെന്ന സോളിസിറ്റർ ജനറലിന്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു വേണ്ടിയാണ് തുഷാർ മേത്ത ഹാജരായത്.

ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തു നൽകിയ ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്നു പരിഗണിച്ചത്. ശിവസേനയ്ക്കു വേണ്ടി കപിൽ സിബൽ എൻസിപിക്കു വേണ്ടി അഭിഷേക് മനു സിങ്‌വി ബിജെപിക്കു വേണ്ടി മുകുൾ റോത്തഗി എന്നിവരാണു ഹാജരായത്. കത്തുമായി ഗവർണർക്ക് മുൻപിലല്ല ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ടതെന്ന സുപ്രധാനവാദവുമായി എൻസിപി രംഗത്തെത്തി. ഗവര്‍ണര്‍ക്കുക്കുമുന്നിലല്ല, നിയമസഭയിലാണു ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ടത്. രഹസ്യബാലറ്റിലൂടെ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തരുതെന്നും അഭിഷേക് സിങ്‍വി വാദിച്ചു.

ജസ്റ്റിസുമാരായ എന്‍.വി. രമണ, അശോക് ഭൂഷണ്‍, സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജിയിൽ വാദം കേട്ടത്. ഗവർണറുടെ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നതായിരുന്നു ഹർജിയിലെ മുഖ്യ ആവശ്യം. അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്തി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനോട് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പു നേരിടാൻ ഉത്തരവിടണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എല്ലാ ഭരണഘടന തത്വങ്ങളും ലംഘിച്ചാണു കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ബിജെപിയെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഗവർണർ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി അനുവദിച്ചതെന്നാണു ഹര്‍ജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം. ഗവർണറുടെ നടപടി ഏകപക്ഷീയവും ദുരുദ്ദേശപരവുമാണെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപണമുണ്ട്.

കോടതിയിലെത്തിയ പ്രധാന വാദങ്ങൾ :

ശിവസേന കോടതിയിൽ

ഇന്നുതന്നെ വിശ്വാസവോട്ട് വേണം

സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണം ഭരണഘടനാവിരുദ്ധം

എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫഡ്നാവിസിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് ഗവർണർ തെളിയിച്ചത്

24 മണിക്കൂറിനകം വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടണം

ഗവര്‍ണര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതു സ്വന്തം നിലയ്ക്കല്ല

മറ്റാരുടെയോ നിര്‍ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ഗവര്‍ണര്‍ നടപടിയെടുക്കുന്നു

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്ഥിതി അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു തുല്യം

എന്‍സിപിയുടെ വാദങ്ങള്‍

അജിത് പവാര്‍ ഇപ്പോള്‍ എന്‍സിപി നിയമസഭാകക്ഷിനേതാവല്ല

41 എംഎല്‍എമാര്‍ പങ്കെടുത്ത യോഗതീരുമാനം ഗവര്‍ണറെ അറിയിച്ചു

ഫഡ്നാവിസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം സംബന്ധിച്ച് ഒരു രേഖയും ഗവര്‍ണറുടെ മുന്നിലില്ല

ഗവര്‍ണര്‍ക്കു മുന്നിലല്ല, നിയമസഭയിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ടത്

വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പാണ് ഏറ്റവും സുതാര്യമായ നടപടി.

രഹസ്യബാലറ്റിലൂടെ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തരുത്

കര്‍ണാടക മാതൃകയില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് തല്‍സമയ സംപ്രേഷണം നടത്തണം

കര്‍ണാടക കേസിലേതിന് സമാനമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണം

കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് കോടതി അവസരമൊരുക്കരുത്

ബിജെപി വാദങ്ങൾ

ഇന്ന് കേസ് കേള്‍ക്കരുതെന്ന് ബിജെപി അഭിഭാഷകന്‍ മുകുള്‍ റോത്തഗി

ഹര്‍ജി എത്തിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി മാത്രമെന്ന് സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍

ഗവർണറുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

ഗവർണറുടെ അധികാര പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരാളെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ല.

