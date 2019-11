രാഷ്ട്രീയം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മോദി; പക്ഷിയെ രക്ഷിച്ച കഥയും ‘മൻ കി ബാത്തിൽ’

ന്യൂഡൽഹി∙ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്‍സിസി കേഡറ്റുകളുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിലായിരുന്നു മോദി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ആരാകുമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ മറുപടി. ‘ ഓരോ വ്യക്തിയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിവിധഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും. ഭാവിയിൽ ആരാകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല ചിന്തകളാണു ബാല്യകാലത്തുണ്ടാകുക. പക്ഷേ, അക്കാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്നതാണു വാസ്തവം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് എന്റെ കടമയാണ്. രാജ്യത്തിനായി ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു–മോദി പറഞ്ഞു.

അയോധ്യ വിധിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ പക്വതയോടെയാണു പ്രതികരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ‘ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം നവംബർ 9ന് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചതു ചരിത്രവിധിയാണ്. വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യത്തിനും ഉപരിയായി രാജ്യതാൽപര്യത്തിനാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. രാജ്യത്തെ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിർത്തുന്നതിനായി വളരെ പക്വതയോടെയാണ് എല്ലാവരും പ്രതികരിച്ചത്. രാജ്യത്തെ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു നിന്നു. പള്ളി നിർമാണത്തിനായി അയോധ്യയിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇടത്ത് അഞ്ചേക്കർ നൽകും. വിധിയോടു പക്വതയോടെ പ്രതികരിച്ച ജനതയോടു നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്– പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഗൂഗിൾ വന്നതോടെ വായനാശീലം കുറഞ്ഞെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. വളരെ കുറച്ചു സമയം മാത്രമാണ് ടെലിവിഷൻ കാണുന്നത്. ഏതാനും ചില സിനിമകളും കാണും. വായനയിലായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ താൽപര്യം. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ വന്നതു വായനാശീലം കുറച്ചു. അറിവ് തേടാന്‍ ഗൂഗിള്‍ ഉൾപ്പെടെ മറ്റുവഴികള്‍ വന്നതോടെയാണ് വായന കുറഞ്ഞതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്നതിനാൽ കുട്ടിക്കാലത്തു യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ എൻസിസി ക്യാംപിനിടെ മരത്തിൽ കയറേണ്ടി വന്നതും അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു. എല്ലാവരും കരുതിയത് മരത്തിൽ കയറിയതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പട്ടച്ചരടിൽ കഴുത്ത് കുരുങ്ങിയ പക്ഷിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മരത്തിൽ കയറിയത്. അക്കാര്യം അറിഞ്ഞതോടെ എല്ലാവരും തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

