അധികാരം വരും, പോകും, ബന്ധങ്ങളാണു വിഷയം: അജിത്തിനെ ‘ഉന്നമിട്ട്’ സുപ്രിയ

മുംബൈ∙ എൻസിപിയിലെയും കുടുംബത്തിലെയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിർണായക പ്രതികരണവുമായി എൻസിപി നേതാവും ശരദ് പവാറിന്റെ മകളുമായ സുപ്രിയ സുളെ. അധികാരം വരും, പോകും. ബന്ധങ്ങളാണു വിഷയമെന്നായിരുന്നു വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുപ്രിയയുടെ പ്രതികരണം. വാട്സാപ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയാണു സുപ്രിയ നിലപാട് അറിയിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സുപ്രിയ വാട്സാപ് സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റിയത്.



അന്തിമമായ വിജയം മൂല്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും. നീതിയും കഠിനാധ്വാനവും ഒരിക്കലും പാഴാകില്ല. കഷ്ടപ്പാടിലാണെങ്കിലും ഏറെക്കാലം അതു നീണ്ടു‌നിൽക്കുമെന്നും സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ സുപ്രിയ വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അജിത് പവാറിനെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സുപ്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻസിപി നേതാക്കൾ തുടരുകയാണ്. അതിനിടെയാണു വാട്സാപ്പിലെ അവരുടെ നിർണായക പ്രതികരണങ്ങൾ. അജിത് പവാറിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു സുപ്രിയയുടെ പ്രതികരണമെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.



ശനിയാഴ്ച അതിരാവിലെയാണ് ബിജെപി നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനൊപ്പം സത്യപ്ര‌തിജ്ഞ ചെയ്ത് അജിത് പവാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായത്. ബിജെപിയോടൊപ്പം നില്‍ക്കാനുള്ള അജിത് പവാറിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ സുപ്രിയ വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടിയും കുടുംബവും രണ്ടായി എന്നായിരുന്നു സുപ്രിയയുടെ പ്രതികരണം. അതേസമയം വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻസിപിയുടെ പുതിയ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ജയന്ത് പാട്ടീൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറെ കണ്ടു. നിയമസഭാ കക്ഷി നേതൃസ്ഥാനത്തുനിന്നും അജിത് പവാറിനെ മാറ്റി തന്നെ നിയമിച്ചത് അറിയിക്കുന്നതിനായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.



ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടു ചേർന്ന എൻസിപി നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിലാണ് അജിത് പവാറിനെ എൻസിപി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കിയത്. അതേസമയം എൻസിപിയുടെ എംഎൽഎയായ മണിക് റാവു കക്കതെ മുംബൈയിലെ റിനൈസന്‍സ് ഹോട്ടലിലെത്തി. ശനിയാഴ്ച മുതൽ മണിക് റാവുവിനെ കാണാതായിരുന്നു. അജിത് പവാറിന്റെ കൂടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുപോയ എംഎല്‍എമാരിൽ ഒരാൾ മണിക് റാവുവാണെന്നാണു വിവരം.



