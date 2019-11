ഐഎസ് പ്രചോദനം; ഡൽഹിയിൽ സ്ഫോടനത്തിന് പദ്ധതിയിട്ട 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ സ്ഫോടനം ആസൂത്രണം ചെയ്ത മൂന്നംഗ സംഘത്തെ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അസം സ്വദേശികളാണു പിടിയിലായതെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക സെൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചു. ഭീകരസംഘടനയായ ഇസ്‍ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബംഗ്ലദേശ് ഘടകത്തില്‍നിന്നു പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



വടക്കു കിഴക്കൻ‌ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇവർ ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നതായാണു വിവരം. മുകാദിർ ഇസ്‍ലാം (22), രാജ്നീത് അലി (24), ജമീൽ ലുയിത് (24) എന്നിവരാണ് അസം പൊലീസുമായി ചേർന്നു ഡൽഹി പൊലീസ് നടത്തിയ ഓപറേഷനിൽ പിടിയിലായത്. അസമിലെ ഗോൽപാരയിൽ നടക്കുന്ന രാസ് മേളയിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടാക്കാൻ എത്തിച്ച സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഇവരില്‍നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത്. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സ്ഥാപിക്കും മുൻപേ ഇവരെ പൊലീസ് വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു.

ഡൽഹി സ്ഫോടന പദ്ധതിക്കു മുൻപുള്ള ‘ടെസ്റ്റ്’ ആയാണ് ഇവർ അസമിൽ ആക്രമണത്തിനു പദ്ധതിയിട്ടതെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിടിയിലായ മൂവരും ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചതാണെന്നും ‍ഡൽഹിയിലെ ചിലർ ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ 12 ദിവസം പൊലീസ് റിമാൻഡിൽ വിട്ടു.

English Summary: A major terror strike in the national capital was averted with the arrest of three people from Assam