അങ്കമാലിയിൽ ബസും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് മരണം

അങ്കമാലി∙ ബസും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് നാലു മരണം. ഓട്ടോറിക്ഷ യാത്രക്കാരാണ് മരിച്ചത്. അങ്കമാലി ബാങ്ക് ജംങ്ഷനു സമീപമാണ് സംഭവം. ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരായ മൂന്ന് സ്ത്രീകളുമാണ് മരിച്ചത്. ജോസഫ് (55), മേരി ജോര്‍ജ് (60), മേരി മത്തായി (65), റോസി തോമസ് (55) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അങ്കമാലി സ്വദേശിയായ ജോസഫ് പനങ്ങാട്ട്പറമ്പിൽ എന്നയാളാണ് ഓട്ടോ ഓടിച്ചിരുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

പൂർണമായി തകർന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് പുറത്തെടുത്തതെന്നാണ് വിവരം. അങ്കമാലി ബാങ്ക് ജംങ്ഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ മൊബൈൽ കടയുടെ മുൻപിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ ബസ് കടയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇടിച്ചു തകർക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary : Four died in an accident in Angamaly