ഇനി ‘ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്’; പരിഷ്കാരവുമായി ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന പൊലീസിന്റെ കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗമായ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ് കേരള പൊലീസ് എന്നതു മാറ്റി ‘ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്’ എന്നാക്കി. ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്് എ‍ഡിജിപി ടോമിന്‍ ജെ. തച്ചങ്കരിയുടെ ശിപര്‍ശ പ്രകാരമാണു നടപടി.

ടോമിൻ തച്ചങ്കരി ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണു ഈ നടപടിയും. പൊലീസ‌ിൽനിന്ന് ‍ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ജോലിയെടുക്കാൻ താല്‍പര്യമില്ലാത്തവരടക്കം മാറ്റം വാങ്ങി ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിലെത്തുന്നതായി ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു. ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരി ചുമതലയേറ്റതോടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കും മാറ്റം വന്നു. ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിലെത്തുന്നവരുടെ കുറ്റാന്വേഷണത്തിലെ മികവു കണ്ടെത്താൻ പരീക്ഷയുൾപ്പെടെ നടത്തിയാണ് തച്ചങ്കരി ഇതിനെ നേരിട്ടത്.



5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ തുടരുന്ന കോൺസ്റ്റബിൾ, എസ്ഐ റാങ്കിലെ 96 പേരെയും 37 ഡ്രൈവർമാരെയും മാതൃകാ യൂണിറ്റിലേക്കു മടങ്ങി അയച്ചു. ഇതിനു പകരമാണ് എഴുത്തു പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും ന‍ടത്തി പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എടുത്തത്. 825 അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ ആകെയുള്ളത്. ഇവരിൽ 65 സിഐമാരും 42 ഡിവൈഎസ്പിമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്– പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചേർത്തു സംയുക്ത അന്വേഷണ സംഘമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും നിർത്തലാക്കി.



English Summary: Kerala crime branch changed name as directorate of crime branch