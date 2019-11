വാദത്തിനിടെ മഹാസഖ്യം കത്തുമായി രാജ്ഭവനിൽ; ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസുമായി ബിജെപിയും

മുംബൈ∙ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ വാദം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ മുംബൈയില്‍ അരങ്ങേറിയത് നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍. ഏതു സമയവും സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ തയാറാണെന്നു കാണിച്ച് 162 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണക്കത്ത് മഹാസഖ്യം രാജ്ഭവനില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു. ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും അജിത് പവാറും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചുമതലയേറ്റു. എംഎല്‍എമാര്‍ ഒപ്പമില്ലെന്ന് ധരിപ്പിച്ച് അജിത് പവാറിനെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ എന്‍സിപി നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തി.

സുപ്രീംകോടതിയില്‍നിന്നോ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിലോ ഫഡ്നാവിസിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുന്നപക്ഷം ഉടന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് കോടതിയില്‍ വാദം നടക്കുന്നതിനിടെ മഹാസഖ്യനേതാക്കള്‍ രാജ്ഭവനിലെത്തിയത്. എന്‍സിപിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ജയന്ത് പാട്ടീല്‍, ശിവസേനയുടെ സഭ നേതാവ് ഏക്നാഥ് ഷിന്‍ഡെ കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ബാലാസാഹെബ് തോറാട്ട് എന്നിവര്‍ ഗവര്‍ണറുടെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ രാജ്ഭവന്‍ സെക്രട്ടറിക്കു കത്ത് നല്‍കി. സഖ്യത്തിന് 162 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് കത്തില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം, അജിത് പവാറിനെ പിന്തുണച്ച കൂടുതല്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ എന്‍സിപി ക്യാംപില്‍ മടങ്ങിയെത്തി. ഡല്‍ഹിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് എംഎല്‍എമാരടക്കം നാലുപേരെ രാവിലെയാണ് മുംബൈയിലെത്തിച്ചത്. ഇതോടെ അജിത് പവാറൊഴികെ 53 പേരും തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമെന്ന് ശരദ് പവാര്‍ ക്യാംപ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

എംഎല്‍എമാരെ ചാക്കിട്ടുപിടിക്കുവാന്‍ ബിജെപി ഓപ്പറേഷന്‍ ലോട്ടസ് ആരംഭിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്ന് മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ബിജെപിയിലെത്തിയ മുതിര്‍ന്നനേതാക്കളെ ഇതിനായി നിയോഗിച്ചുവെന്നാണ് സൂചന. എന്‍സിപിക്ക് പുറമേ കോണ്‍ഗ്രസ്–ശിവസേന എംഎല്‍എമാര്‍ക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെ വന്‍ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.



English Summary : Congress, NCP, Shivsena moved to Rajya Sabha with the majority showing letter