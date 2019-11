മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അജിത് പവാര്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെട്ട എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ജലസേചന അഴിമതി കേസുകളില്‍ ഒമ്പതെണ്ണം അവസാനിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന അഴിമതി വിരുദ്ധ ബ്യൂറോ (എസിബി).

അതേസമയം ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം മൂവായിരത്തോളം ടെന്‍ഡറുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അവസാനിപ്പിച്ച കേസുകളില്‍ അജിത് പവാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും എസിബി ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ പരംബിന്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. 9 കേസുകളിലാണ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അജിത് പവാറിന്റെ പിന്തുണയോടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ബിജെപി മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തില്‍ ഏറിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ജലസേചന അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളില്‍ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത് വിവാദമായിക്കഴിഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ്-എന്‍സിപി ഭരണകാലത്ത് 1999 മുതല്‍ 2014 വരെ വിവിധസമയങ്ങളില്‍ അജിത് പവാര്‍ ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കുന്നതിലും നടപ്പാക്കുന്നതിലും വന്‍ അഴിമതി നടന്നുവെന്നാണു കേസ്.

കേസുകള്‍ പിന്‍വലിച്ച് ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനം അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളുടെ നാണക്കേടാണു തുറന്നുകാട്ടുന്നതെന്നു ശിവസേനാ നേതാവ് പ്രിയങ്ക ചതുര്‍വേദി പ്രതികരിച്ചു. എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ജലസേചന അഴിമതിക്കേസില്‍ മന്ത്രിയായിരുന്ന അജിത് പവാറിനും പങ്കുണ്ടെന്ന പൊലീസ് അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നാഗ്പുര്‍ ബെഞ്ചില്‍ 2018 നവംബറില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയിരുന്നു.

അജിത് പവാറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന്, പൊലീസ് അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ സഞ്ജയ് ഭാര്‍വെ സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. വളരെ ആസൂത്രിതമാണ് കുംഭകോണമെന്നും അതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ സര്‍ക്കാരിനെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. വിദര്‍ഭ, കൊങ്കണ്‍ ജലസേചന പദ്ധതികളിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്‍മഞ്ച് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് അഴിമതി വിരുദ്ധ സേനയുടെ അന്വേഷണം.

അജിത് പവാര്‍ ജലസേചന മന്ത്രിയായിരിക്കെ കൊങ്കണ്‍, വിദര്‍ഭ മേഖലകളില്‍ ഭൂരിഭാഗം ജലസേചന പദ്ധതികളും കാര്യമായി മുന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ല. പദ്ധതികള്‍ വൈകുക, ചെലവ് വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിക്കുക, ചെലവഴിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഗുണം ജനങ്ങളില്‍ എത്താതിരിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. ടെന്‍ഡര്‍, കരാര്‍ നടപടികളിലുടനീളം ക്രമക്കേടുകളുണ്ട്.

വകുപ്പു സെക്രട്ടറിമാരും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തതെന്നും തനിക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് അന്വേഷണ വേളയില്‍ അജിത് പവാര്‍ വിശദീകരിച്ചതെന്നും കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയന്ത്രണവും ചുമതലയും ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിക്കാണെന്നും അന്വേഷണ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വഴി കരാറുകാര്‍ക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കാന്‍ ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കണ്ണടച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങള്‍ക്കു ഗുണമില്ലാത്ത വിധം പദ്ധതിനിര്‍വഹണം നടത്തിയത് പണം പാഴാക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ഗൗരവമുള്ള വീഴ്ചയാണെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനും നിയമനടപടികള്‍ക്കും സമയം വേണമെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ അഴിമതി വിരുദ്ധ സേന കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം മലക്കം മറിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോള്‍ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary : Irrigation scam case against Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar has been officially closed by the Anti-Corruption Bureau