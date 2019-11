ന്യൂഡൽഹി∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അര്‍ധരാത്രി അട്ടിമറിയെച്ചൊല്ലി പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ കയ്യാങ്കളിയും നാടകീയരംഗങ്ങളും. പ്ലക്കാര്‍ഡുയര്‍ത്തി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച ടി.എന്‍. പ്രതാപനെയും ഹൈബി ഈഡനെയും ലോക്സഭയില്‍ നിന്ന് നീക്കാന്‍ സ്പീക്കര്‍ ഒാം ബിര്‍ല മാര്‍ഷല്‍മാര്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ഇരുവരേയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

പുരുഷ മാര്‍ഷല്‍മാര്‍ വനിതാഅംഗങ്ങളെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. രമ്യ ഹരിദാസിനേയും ജ്യോതിമണിയേയും കൈയില്‍ പിടിച്ചുവലിച്ചു. മാര്‍ഷല്‍മാരുടെ ബലപ്രയോഗത്തില്‍ ബെന്നി ബെഹന്നാന് പരുക്കേറ്റു. രമ്യ ഹരിദാസും ജ്യോതിമണിയും സ്പീക്കര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കി.



വനിത എംപിമാരെ മാര്‍ഷല്‍മാര്‍ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് ഹൈബി ഈഡനും മനീഷ് തിവാരിയും ആരോപിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് ലോക്സഭയിലും ഇടതുപാര്‍ട്ടികള്‍ രാജ്യസഭയിലും അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇരുസഭകളും ചേര്‍ന്നയുടന്‍ തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാര്‍ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.

ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പു ചെയ്തുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ലോക്സഭയില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ഇരുസഭകളും 2മണിവരെ നിര്‍ത്തിവച്ചു. രാവിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി എംപിമാര്‍ പാര്‍ലമെന്‍റ് വളപ്പിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു.

English Summary: Congress MP Hibi Eden on reports of clash with Lok Sabha Marshals today