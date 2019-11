ബിജെപി തന്ത്രം നടക്കില്ലെന്ന് ശരദ് പവാർ; പോരാട്ടം സത്യം ജയിക്കാനെന്ന് ഉദ്ധവ്

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിജെപിയുടെ തന്ത്രം നടക്കില്ലെന്ന് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. ഗോവയിലടക്കം പയറ്റിയ ബിജെപിയുടെ തന്ത്രം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടക്കില്ല. ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. പാർട്ടിയിൽനിന്ന് ഒരാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അയാൾക്കു പിന്നെ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല– അജിത് പവാറിനെ ഉന്നമിട്ട് ശരദ് പവാർ വ്യക്തമാക്കി. മുംബൈയിലെ ഗ്രാന്റ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിൽ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ എംഎൽഎമാരോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പവാർ.



വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് 162 അല്ല, അതിനു മുകളിൽ എംഎൽഎമാരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തു ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെയാണു സർക്കാരുണ്ടാക്കിയത്. കർണാടക, ഗോവ, മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലൊന്നും ബിജെപിക്കു ഭൂരിപക്ഷമില്ല, പക്ഷേ സർക്കാരുണ്ടെന്നും ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞു.



സത്യം ജയിക്കാനാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പോരാട്ടമെന്ന് ശിവസേന അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ അവകാശപ്പെട്ടു. അധികാരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പോരാട്ടം. ‘സത്യമേവ ജയതേ’ എന്നതിനുകൂടി വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എത്ര തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കി. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ പൂർണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് എൻസിപി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാവ് ജയന്ത് പാട്ടീലും പ്രതികരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഈ 162 എംഎൽഎമാരും വോട്ടുചെയ്യും. തുടർന്നു പുതിയ സർക്കാരുണ്ടാകുമെന്നും ജയന്ത് അവകാശപ്പെട്ടു.



English Summary: There will not be any problem in proving our majority: Sharad Pawar