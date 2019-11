ലണ്ടൻ∙ യുഎസ് ഒളിപ്പിച്ച രഹസ്യങ്ങൾ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നുകൊടുത്ത വിക്കിലീക്ക്സ് സ്ഥാപകൻ ജൂലിയൻ അസാൻജിന്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ. ഇതു സംബന്ധിച്ചു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 60 ഡോക്ടർമാർ ഒപ്പിട്ട കത്ത് ബ്രിട്ടിഷ് ഹോം സെക്രട്ടറി പ്രീതി പട്ടേലിനു കൈമാറി. കത്തിന്റെ പകർപ്പ് വിക്കിലീക്ക്സും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അസാൻജിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് അടിയന്തരമായി മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

കൃത്യമായി വൈദ്യസഹായം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജയിലിയിൽ ഏതുനിമിഷവും അസാൻജിന്റെ മരണം സംഭവിക്കാം. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിചാരണയ്ക്ക് എത്താൻ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അസാന്‍ജിനു സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും സംശയമാണെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

തെക്കുകിഴക്കൻ ലണ്ടനിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ ബെൽമഷ് ജയിലിലാണ് അസാൻജിനെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജയിലിനകത്തു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തറിയാതെ അതീവ രഹസ്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ ജയിൽ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ അസാൻജ് ഇവിടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ചു യാതൊരു വിവരവും ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടുമില്ല.

ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കത്തയച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. വിഷാദരോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അസാൻജിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. പല്ലുകൾക്കും പ്രശ്നമുണ്ട്. ചുമലിലെ വേദനയ്ക്കും ഇതുവരെ ചികിത്സ നൽകിയിട്ടില്ല.

ജൂലിയൻ അസാൻജ്

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുമുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചിങ് ഹോസ്പിറ്ററിലേക്ക് അസാൻജിനെ മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ചികിത്സ അസാന്‍ജിന് ഉറപ്പാക്കണം. അടിയന്തരമായി ഇതു നടപ്പാക്കണം, സമയം ഒട്ടും കളയാനില്ലെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ, യൂറോപ്പ്, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരാണ് കത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്.



ശിക്ഷ 175 വർഷം വരെ!

നാൽപത്തിയെട്ടുകാരനായ അസാൻജിനെതിരെ സ്വീഡനിലുണ്ടായിരുന്ന പീഡനക്കേസ് അടുത്തിടെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടു പെൺകുട്ടികളെ സ്റ്റോക്കോമിൽ വച്ചു 2010ൽ പീഡിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു കേസ്. യുഎസിന്റെ രഹസ്യരേഖകൾ പെന്റഗണിൽ നിന്നു കടത്തിയത് ഉൾപ്പെടെ 18 കേസുകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിലവിലുള്ളത്. ഇവ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ യുഎസ് നിയമപ്രകാരം 175 വർഷം വരെ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.

മുൻ യുഎസ് ആർമി ഇന്റലിജൻസ് അനലിസ്റ്റ് ചെൽസിയ മാനിങ്ങിനൊപ്പം ചേർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് രഹസ്യരേഖകൾ പുറത്തുവിട്ട കേസും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട്. ചെൽസിയ 2017 മേയിൽ ജയിൽമോചിതയായിരുന്നു. 2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ ലണ്ടനിലെ ജയിലിലാണ് അസാൻജ്. 2010ല്‍ യുഎസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നയതന്ത്ര രേഖകള്‍ ചോര്‍ത്തി വിക്കിലീക്‌സില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ഇദ്ദേഹം 2012 മുതല്‍ ലണ്ടനിലെ ഇക്വഡോര്‍ എംബസിയില്‍ അഭയം തേടി വരികയായിരുന്നു.

ജൂലിയൻ അസാൻജ്

എന്നാൽ കോടതിയില്‍ കീഴടങ്ങാന്‍ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് വെസ്റ്റ്മിന്‍സ്റ്റര്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി അസാന്‍ജിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതിനിടെ അഭയം നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനം ഇക്ക്വഡോര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ മെട്രോപ്പൊലീറ്റന്‍ പൊലീസ് എംബസിയില്‍ കടന്ന് അസാന്‍ജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ആപത്തുകാലത്ത് അഭയം കൊടുത്ത ഇക്വഡോറിന്റെ അപ്രീതിക്കിരയായതാണ് അസാന്‍ജിനു വിനയായത്. ആറു വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ലണ്ടനിലെ ഇക്വഡോര്‍ എംബസിയില്‍ അഭയംപ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള അസാന്‍ജിനെ പുറത്താക്കിയേക്കുമെന്നു പ്രസിഡന്റ് ലെനിന്‍ മൊറോനോ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അസാന്‍ജിന്റെ പ്രവൃത്തികളോടു യോജിപ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ബ്രിട്ടനെതിരെ അസാന്‍ജ് ചില വിവാദപരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയതും ഇക്വഡോറിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു.

‘എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുന്നില്ല’

കഴിഞ്ഞ മാസം ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ അസാൻജ് അതീവ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. സ്വന്തം പേരു പറയാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം അശക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശരിയായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അന്നു കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജയിലിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ മസ്തിഷ്കം മരവിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അസാൻജെന്നാണ് അന്ന് വിദഗ്ധർ നിരീക്ഷിച്ചത്. മാത്രവുമല്ല, ഏതു തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളാണ് അസാൻജിന് ജയിലിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്ന വിവരവും ഇതുവരെ പുറത്തെത്തിയിട്ടില്ല.

ഇക്വഡോർ എംബസിയിലായിരിക്കെ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ജൂലിയൻ അസാൻജ് (ഫയല്‍ ചിത്രം)

കോടതിയിൽ പിറുപിറുക്കുന്നതു പോലെയായിരുന്നു അസാൻജിന്റെ സംസാരം. കോടതി നടപടികളൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ജഡ്ജിനോട് പറഞ്ഞു. ജയിലിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തി തടവിലിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ യുഎസിലേക്ക് നാടുകടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് വാദിക്കാൻ പോലും അശക്തനാണെന്നും പറഞ്ഞു.

കേസിനെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജയിലിൽ വച്ചു പഠിക്കാനാകുന്നില്ല. താൻ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചതൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. തികച്ചു അന്യായമാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ അവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും തടവുജീവിതത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫെബ്രുവരിയിൽ വാദം കേൾക്കാമെന്ന് ജഡ്ജ് പറഞ്ഞതും തനിക്കു മനസ്സിലായില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു തരുമെന്നായിരുന്നു ജഡ്ജിന്റെ മറുപടി. അപ്പോഴായിരുന്നു തനിക്കു ചിന്തിക്കാൻ പോലുമാകുന്നില്ലെന്ന കണ്ണീരോടെയുള്ള മറുപടിയും. ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനായ അസാൻജിനു വേണ്ടി സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് സംവിധായകൻ ജയിംസ് റിക്കെറ്റ്സണും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ജൂലിയൻ അസാൻജിനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നിന്ന്.

ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസണായിരുന്നു റിക്കെറ്റ്സണിന്റെ കത്ത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരനെന്ന നിലയ്ക്ക് അസാൻജിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ജയിലിൽ കിടന്ന് അദ്ദേഹം മരിക്കും മുൻപ് ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഫോണെടുത്തു വിളിക്കാനും റിക്കെറ്റ്സൺ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

അസാൻജിനെ അമേരിക്കയ്ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കംബോഡിയൻ ജയിലിൽ ഏതാനും മാസം രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാരനായ കഴിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് റിക്കെറ്റ്സണ്. കംബോഡിയ നാഷനൽ റെസ്ക്യൂ പാർട്ടിയുടെ റാലിക്കു മുകളിലൂടെ ഡ്രോൺ ക്യാമറ പറത്തിയതിനായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. 2018 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനു ‘ചാരപ്രവൃത്തിക്ക്’ ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. തൊട്ടടുത്ത മാസം ഇദ്ദേഹത്തിനു സർക്കാർ മാപ്പു നൽകുകയും വിട്ടയയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു.

English Summary: Julian Assange 'could die in Bristish Jail': 60 medics write to UK Home Secretary