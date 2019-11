പുൽവാമയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; രണ്ടു ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു

പുൽവാമ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമ ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ ഭീകരൻ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ഈ സംഭവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി.



തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഷാഡിമാർഗിൽ വാഹനപരിശോധനയ്ക്കിടെ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നേരെ ഭീകരർ വെടിയുതിർത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതിനാൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: 2 militants killed in encounter with security forces in Jammu Kashimir's Pulwama