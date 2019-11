ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നവരെ ആക്രമിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല: മന്ത്രി ജെ.മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ

ആലപ്പുഴ ∙ ശബരിമല സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്നവരെ അക്രമിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും അവകാശമില്ലെന്നും മന്ത്രി ജെ.മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ. ഐ ആം ഫോർ ആലപ്പിയുടെ മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങളുടെ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തശേഷം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

അങ്ങനെ വരുന്നവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പെരുമാറാന്‍ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം. മുളക് വെള്ളം തളിക്കുന്നതൊക്കെ അപരിഷ്കൃത നിലപാടാണ്. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അക്രമം അനുവദിക്കാനാവില്ല. ശബരിമലയില്‍ സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ ജനം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ശബരിമല ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിലെത്തിയ ബിന്ദു അമ്മിണിക്കു നേരെയുണ്ടായ മുളകു സ്പ്രേ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ വച്ച് ബിന്ദുവിനെ ഓടിച്ചിട്ടു സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.

കാവിമുണ്ടും വെള്ള ഷർട്ടും ധരിച്ചയാളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇയാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ബിന്ദു തനിക്കുനേരെ ആക്രമണം നടത്തിയ ഒരാളുടെ മുഖത്തടിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്. കാറിൽ നിന്നു ഫയൽ എടുക്കാൻ കമ്മിഷണർ ഓഫീസിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ ബിന്ദു അമ്മിണിക്കു നേരെ മുളകുസ്പ്രേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ബിന്ദു അമ്മിണിയെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.



