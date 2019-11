പൊന്നുള്ളീ...തീവിലയിൽ സവാള; ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ നടപടി

മുംബൈ ∙ കുതിച്ചുയരുന്ന സവാള വിലയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ഈജിപ്തിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി. പൊതുമേഖലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ എം‌എം‌ടി‌സിയെയാണ് ഇതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. 6,090 ടൺ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനാണ് കരാർ. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സവാള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കിലോഗ്രാമിന് 52-60 രൂപ നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യും.



ആഭ്യന്തര വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വില നിയന്ത്രിക്കാനുമായി 1.2 ലക്ഷം ടൺ ഉള്ളി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസമാദ്യം രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സവാള വില കിലോയ്ക്ക് 100 രൂപയിലെത്തി. ഡൽഹിയിൽ കിലോയ്ക്ക് 70 രൂപയാണ് ചില്ലറ വില.

‘ആദ്യപടിയായി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് 6,090 ടൺ സവാളയ്ക്ക് എം‌എം‌ടി‌സി ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുംബൈയിലെ നവ ഷെവയിൽ (ജെ‌എൻ‌പി‌ടി) എത്തിച്ചേരും. കിലോഗ്രാമിന് 52-55 രൂപ നിരക്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സവാള നേരിട്ടെടുക്കാനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ നഫെഡ് വഴി സ്വീകരിക്കാനും അവസരമുണ്ട്. സവാള വിതരണം ഡിസംബർ ആദ്യം മുതൽ ആരംഭിക്കും’– കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, കേരളം, സിക്കിം, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി 2,265 ടണ്‍ സവാളയുടെ ഓർഡർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളോട് എത്രയും വേഗം അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാനായി ഉപഭോക്തൃ കാര്യ സെക്രട്ടറി അവിനാശ് കെ. ശ്രീവാസ്തവ തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് നവംബർ 23 ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് അദ്ദേഹം കത്ത് എഴുതുകയും ചെയ്തു.

2019-20 ലെ ഖാരിഫ്, ഖാരിഫ് അനന്തര സീസണുകളിലെ ഉത്പാദനം 26 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 5.2 ദശലക്ഷം ടണ്ണായതായും ഇതു വിലക്കയറ്റത്തിനു കാരണമായതായും ലോക് സഭയിൽ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ മന്ത്രി റാം വിലാസ് പാസ്വാൻ നവംബർ 19 ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ കാലയളവിൽ പെയ്ത മഴ കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിളകൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കി. ഇത് വിപണിയിൽ സവാളയുടെ ലഭ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും വിലയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു’– പാസ്വാൻ പറഞ്ഞു.

പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഉള്ളി വില

∙ കൊച്ചി – ചെറിയ ഉള്ളിവില കിലോഗ്രാമിന് കൊച്ചിയിൽ 100 രൂപ കടന്നു. എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് ഇന്നലെ 100 രൂപയായിരുന്നു മൊത്തവില. കടകളിൽ 110 രൂപ മുതൽ 115 രൂപ വരെയാണു വില. നഗരത്തിനു പുറത്തേക്ക് 120 രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. സവാള വിലയും നഗരത്തിനു പുറത്ത് 100 രൂപയിലെത്തി. രണ്ടു ദിവസം മുൻപുവരെ സവാള 70 ഉം ഉള്ളി 80 ഉം രൂപയ്ക്കാണു വിറ്റത്. പെട്ടെന്നാണു 40 രൂപയുടെ വർധന.

∙ ബെംഗളുരു – ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നു ബെംഗളൂരുവിലും ഉള്ളിവില കുതിക്കുന്നു. നല്ലയിനം സവാളയുടെ വില 90-95 രൂപയിലെത്തിയപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിക്കു 120-130 രൂപയാണ് ചില്ലറവില. ഓഗസ്റ്റിൽ 7-8 കിലോ സവാള 100 രൂപയ്ക്കു വിറ്റിരുന്നിടത്തു നിന്നാണ് വില പടി പടിയായി കയറിയത്. പെട്ടെന്നു കേടാവുന്ന ചെറിയ സവാളയ്ക്കു പോലും 60-70 രൂപയാണ് വില. ഓഗസ്റ്റിൽ 14-20 രൂപയായിരുന്നു ബെംഗളൂരുവിലെ സവാളവില. അതിനുശേഷം 10-15 രൂപ കണക്കിൽ ഓരോ ആഴ്ചയും വില കൂടുകയാണ്. കർണാടകയിലെ പ്രളയമാണ് പ്രധാന തിരിച്ചടിയായത്. ബെളഗാവി, കലബുറഗി, റാണിബെന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രളയത്തെ തുടർന്നു വ്യാപക കൃഷിനാശമുണ്ടായി. ഇതിനൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നു സവാള വരവ് കുറയുകയും ചെയ്തു.

∙ മുംബൈ – മുംബൈയിൽ കിലോയ്ക്ക് നൂറു രൂപയിൽ താഴെ സവാള കിട്ടാനില്ല. ചിലയിടങ്ങളിൽ വില 120 രൂപ വരെ എത്തി. സവാളയ്‌ക്കൊപ്പം ചുവന്നുള്ളി വിലയും ഉയർന്നു. ചുവന്നുള്ളിക്ക് ഒരാഴ്ചക്കിടെ 30 രൂപ കൂടി വില 140ൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണ്.

∙ ചെന്നൈ – നഗരത്തിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും സവാളയും വിലക്കയറ്റ മത്സരത്തിലാണ്. മൊത്ത വിൽപനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയാണു മുന്നിൽ –കിലോയ്ക്ക് 120 രൂപ. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 50 രൂപയുടെ വർധന. തൊട്ടുപിന്നാലെ സവാളയുമുണ്ട്. മൊത്ത വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കിലോയ്ക്കു 95 രൂപ. ചില്ലറ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സവാളയ്ക്ക് 110 മുതൽ 120 രൂപവരെയും, ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് 160 രൂപവരെയുമാണു വില. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഉള്ളിവില ഉയർന്നു തന്നെ തുടരുകയാണ്. മൂന്നു മാസമായി വില 80 രൂപയ്ക്കു മുകളിലാണ്.

സവാള ഇല്ല, കാപ്സിക്കം മതിയോ? വഴിമുട്ടി ഹോട്ടലുകൾ

ഉള്ളി വില വർധിച്ചതോടെ പല ഹോട്ടലുകളും ഉള്ളി ഉപയോഗം പകുതിയാക്കി ചുരുക്കി. സാമ്പാറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിവില ബജറ്റിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ബദൽ കറികളിലേക്കു താൽക്കാലികമായി ചുവടുമാറ്റിയതായി ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ പറഞ്ഞു. പാഴ്സലിനൊപ്പം സൗജന്യമായി നൽകിവന്ന സാമ്പാറിനും ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു വിഭവങ്ങൾക്കും പല ഹോട്ടലുകളും റേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തി. മാംസ വിഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം സവാള അരിഞ്ഞു നൽകുന്ന പതിവു പല ഹോട്ടലുകളും താൽക്കാലിമായി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ചില ഹോട്ടലുകളിൽ വിഭവങ്ങളിൽ സവാളയുടെ പകരക്കാരനായി കാപ്‌സിക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നു. മസാല ദോശയിൽ പേരിനു മാത്രമാണ് സവാള.

