കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര,‘ഒരേ വിധിയെഴുത്ത്’: യെഡിയൂരപ്പയുടെ വിധിയോ ഫഡ്നാവിസിനും

ന്യൂഡൽഹി∙ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നാളെ തന്നെ നടത്തണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാണെന്നായിരുന്നു എന്‍സിപി നേതാവ് നവാബ് മാലിക്കിന്റെ പ്രതികരണം. 2018 മേയ് 19 ന് കർണാടകയിൽ സംഭവിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന ശിവസേന, എന്‍സിപി കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ തെല്ലും തെറ്റിയില്ല.

ബിജെപിയാകാട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിനെ ക്ഷണിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടിക്കെതിരേ യുപിഎ സഖ്യം നൽകിയ ഹർജിയിലെ വിധി കർണാടകയിൽ സംഭവിച്ചതിന്റെ തനിയാവർത്തനമായിരുന്നു. കർണാടകയിൽ യെഡിയൂരപ്പ സർക്കാരിനു വിശ്വാസ വോട്ട് തേടാൻ ഗവർണർ വാജുഭായ് വാല അനുവദിച്ച 15 ദിവസത്തെ സമയം വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ട് 2018 മേയ് 19 ന് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് തേടാൻ കോടതി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

കേവല ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനാകില്ലെന്നു ഉറപ്പായതോടെ അധികാരമേറ്റ് 56–ാം മണിക്കൂറിൽ രാജിവയ്ക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ് യെഡിയൂരപ്പ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. വിശ്വാസപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വികാരനിർഭരമായ പ്രസംഗം നടത്തിയാണ് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മറുപക്ഷത്തെ പലരോടും സംസാരിച്ചുവെന്നും മനസാക്ഷി വോട്ട് താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും കണ്ണീരോടെ യെഡിയൂരപ്പ അന്ന് പറഞ്ഞു.

24 മണിക്കൂറിനകം ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിവസേന, എന്‍സിപി കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യം (മഹാവികാസ് അഘാഡി) നൽകിയ അടിയന്തര ഹർജിയിലും സമാനമായ വിധിയെത്തുമ്പോൾ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനെ നേരിടാതെ രാജി വച്ച യെഡിയൂരപ്പ സർക്കാരിന്റെ ഗതിയാണോ ഫഡ്നാവിസിനെയും കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്.



കര്‍ണാടകയില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ അനുവദിച്ച സമയം വെട്ടിക്കുറച്ച് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് തേടാൻ അന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചത് ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. കർണാടകത്തിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു നിർണായ വിധിയെത്തിയത്. പ്രോടെം സ്പീക്കറായിരിക്കണം വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടപടികൾക്കു നേതൃത്വം നൽകേണ്ടതെന്ന് ഇരു വിധികളിലും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് 189 (1) പ്രകാരം വിശ്വാസപ്രമേയം വോട്ടിനിടുമ്പോൾ, സ്പീക്കറുടെ അഭാവത്തിൽ സഭാധ്യക്ഷനായ പ്രോടെം സ്പീക്കർക്കു വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശമില്ല. എന്നാൽ വോട്ടിൽ തുല്യത വന്നാൽ കാസ്റ്റിങ് വോട്ട് ചെയ്യാം. രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പ് അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഓപ്പൺ ബാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഇരു വിധികളിലും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



സഭയിൽ‍ വോട്ടെടുപ്പു നടക്കുന്നതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ മുകുൾ റോഹത്ഗി കോടതിക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പുവരെ നിയമസഭയിലേക്ക് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയെ നാമനിർദേശം ചെയ്യില്ലെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുവേണ്ടി അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പു വേണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. ജഡ്ജിമാരായ എ.കെ.സിക്രി, എസ്.എ.ബോബ്ഡെ, അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട പ്രത്യേക ബെഞ്ചാണ് അന്ന് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. സഭാനടപടികൾക്കു നേതൃത്വം നൽകാൻ ബിജെപി അംഗം കെ.ജി.ബൊപ്പയ്യയെ പ്രോടെം സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ള ഗവർണറുടെ നടപടിക്കെതിരെ രാത്രി തന്നെ കോൺഗ്രസും ജെഡിഎസും സുപ്രീം കോടതിയിൽ പുതിയ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു.



മഹാരാഷ്ട്ര കേസില്‍ ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് നാളെ വിശ്വാസവോട്ട് നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടത്. കുതിരക്കച്ചവടം തടയാന്‍ എത്രയും വേഗം വിശ്വാസ വോട്ട് ആവശ്യമാണെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രഹസ്യബാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഓപ്പണ്‍ ബാലറ്റ് വേണം. നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ തല്‍സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

വിശ്വാസവോട്ട് തേടാന്‍ 14 ദിവസം വേണമെന്ന ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം തള്ളി. സ്പീക്കര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വിശ്വാസവോട്ടെന്ന ആവശ്യവും തള്ളി. പ്രോടെം സ്പീക്കറെ ഉടന്‍ നിശ്ചയിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി സുപ്രീംകോടതിയില്‍ നടന്ന ചൂടേറിയ വാദ പ്രതിവാദങ്ങളുടെ ക്ലൈമാക്സായിരുന്നു വിധി. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി അരങ്ങേറുന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിന്‍റെയും.

