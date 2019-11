മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധം; പൊലീസുകാരനെ കാമുകി തീകൊളുത്തി കൊന്നു

ചെന്നൈ ∙ ആവഡിയിൽ കാമുകി തീകൊളുത്തിയ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ മരിച്ചു. സത്യമൂർത്തി നഗർ പൊലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വില്ലുപുരം സ്വദേശി വെങ്കടേഷി (31)നെയാണ് കാമുകി ആശ തീവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തന്നെ വഞ്ചിച്ച് പൊലീസുകാരിയായ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി വെങ്കടേഷ് ബന്ധം പുലർത്തിയതാണു കൊലയ്ക്കു പിന്നിലെന്ന് ആശ പൊലീസിനു മൊഴി നൽകി. തമിഴ്നാട് സ്പെഷൽ പൊലീസിിലെ സെക്കൻഡ് ബെറ്റാലിയൻ അംഗമായിരുന്നു വെങ്കടേഷ്.



വെങ്കടേഷ് സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയതായാണ് ആശ ആദ്യം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. പുതിയ ബന്ധത്തെ ചൊല്ലി ഉണ്ടായ വഴക്കിനിടെ കൈയ്യിൽ കരുതിയ മണ്ണെണ്ണ വെങ്കടേഷിന്റെ ദേഹത്ത് ഒഴിച്ച ശേഷം തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ വെങ്കടേഷനു കിൽപോക് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വിദഗ്ധ ചികിൽസ നൽകിയെങ്കിലും ഇന്നലെ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. ആശയെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

വില്ലുപുരം സ്വദേശിനിയായ ജയ എന്ന യുവതിയെ 2012ൽ വെങ്കേഷ് വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. ഇവർക്ക് രണ്ടു മക്കളുണ്ട്. 2015ൽ ആശയുമായി പ്രണയത്തിലായതോടെ ഇയാൾ ആദ്യഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. വെങ്കടേഷുമൊത്തു ജീവിക്കാൻ ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും ആശ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

