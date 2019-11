പ്രസ്താവനയല്ല, പ്രവൃത്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾക്കു തെളിവ്; മൻമോഹൻ സിങ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഭരണഘടനയെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ, പ്രസ്താവനയല്ല, പ്രവൃത്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾക്കു തെളിവെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ചെയ്തതുവച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനാമൂല്യങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നും മൻമോഹൻ പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ, സോണിയ ഗാന്ധിക്കും ശിവസേനയുടെ അരവിന്ദ് സാവന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കുമൊപ്പം പാർലമെന്റിനു പുറത്ത് അംബേദ്കർ പ്രതിമയ്ക്കു സമീപം പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു മൻമോഹൻ സിങ്.

ഭരണഘടനയെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായും വഴികാട്ടിയായും കരുതുന്നെന്ന് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മൻമോഹൻ സിങ് മോദി സർക്കാരിനെതിരെ മുൻപും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മോദി സർക്കാർ വ്യവസായ വളർച്ചയെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന വിഷലിപ്തമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതായി ദ് ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Manmohan Singh's jibe at PM Narendra Modi on Constitution Day: Proof of pudding is in the eating