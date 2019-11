ന്യൂഡൽഹി∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങളോട് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും അജിത് പവാറും മാപ്പു പറയണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്. കള്ളങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുവരും രൂപീകരിച്ച സര്‍ക്കാർ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നതായും കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കുകയാണെന്ന് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറും ചൊവ്വാഴ്ച രാജി വച്ചിരുന്നു.



രാജി പ്രഖ്യാപനം ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ പരാജയം മാത്രമല്ല. ഡൽഹിയിലുള്ള അവരുടെ നേതാക്കൻമാരുടെ മുഖത്തു ലഭിച്ച അടിയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആരോപിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ ബിജെപി ജനവിധിയെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനാപരമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലേതെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചു.



നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ശിവസേന, എൻസിപി, കോൺഗ്രസ് കക്ഷികൾ സംയുക്ത യോഗം ചേരുമെന്നും വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി. നിയമവിരുദ്ധമായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എങ്ങനെയാണു സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കിയതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ലോക്സഭാംഗവും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ മനീഷ് തിവാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എപ്പോഴാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം ഗവർണർ സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നീക്കാനുള്ള നോട്ടിസ് ഇറങ്ങിയത്. കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ബിജെപി പറയുന്നത്. പിന്നെന്തിനാണ് അവർ അർധ രാത്രിയിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ തിടുക്കം കാട്ടിയതെന്നും മനീഷ് തിവാരി ചോദിച്ചു.



ബുധനാഴ്ച നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം ഗവർണർ ബുധനാഴ്ച വിളിച്ചു. നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ രാവിലെ 8 മമുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രോടേം സ്പീക്കർ കാളിദാസ് കൊളാംകർ അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കാളിദാസ് പ്രോടേം സ്പീക്കറായി ചുമതലയേറ്റത്. ഗവർണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി അദ്ദേഹത്തിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.



English Summary: Slap for their masters in Delhi: Congress on Fadnavis resignation