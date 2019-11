വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും: ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സോണിയ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പു നടത്തണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് സ്വാഗതം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുമെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.



ഡൽഹിയിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനും സോണിയ നേതൃത്വം നൽകി. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സമയമാണിത്. സർക്കാരിൽനിന്നു ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ മുറുക്കെപ്പിടിച്ചു സംരക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൽ പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റിലെ അംബേദ്കർ പ്രതിമയ്ക്കു മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹൻ സിങ്, ശിവസേനാ നേതാവ് അരവിന്ദ് സാവന്ത് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.



കോൺഗ്രസ്, എൻസിപി, ശിവസേന കക്ഷികൾ ചേർന്നു മഹാ വികാസ് അഘാഡി എന്ന പേരിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാണു ശ്രമം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ട 145 എന്ന സംഖ്യയെക്കാളും എംഎല്‍എമാർ മഹാ വികാസ് അഘാഡിക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നാണു നേതാക്കളുടെ വാദം. 162 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയാണു നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിജെപി സർക്കാർ നാളെ വിശ്വാസ വോട്ട് തേടുന്നതോടെ പരമാവധി എംഎൽഎമാകെ ഒപ്പം നിർത്താനാണു മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ശ്രമം.



English Summary: We will win Maharashtra floor test, says Sonia Gandhi