അജിത് പവാറോ ജയന്ത് പാട്ടീലോ? വിപ്പിനെച്ചൊല്ലി എൻസിപി– ബിജെപി പോര്

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ബുധനാഴ്ച വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പു തേടാനിരിക്കെ എൻസിപിയുടെ വിപ്പ് ആരെന്നതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത എന്‍സിപിയുടെ ‘പഴയ’ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് അജിത് പവാറിന്റെ വിപ്പ് സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലി ചർച്ചകൾ കൊഴുക്കുകയാണ്. അജിത് പവാറല്ല, എൻസിപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ജയന്ത് പാട്ടീലാണു ചീഫ് വിപ്പെന്നാണു പാർട്ടി വാദം. എന്നാൽ വിപ്പ് അധികാരം പവാറിനു തന്നെയാണെന്നു ബിജെപിയും വാദിക്കുന്നു. ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ റാവുസാഹിബ് ധൻവെ അജിത് പവാറിനെ പിന്തുണച്ചു രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.



എൻസിപി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി ജയന്ത് പാട്ടീലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി പാർട്ടി അറിയിച്ചെന്നാണു നിയമസഭാ അധികൃതരുടെ നിലപാട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വിപ്പ് നൽകാനുള്ള അധികാരവും ജയന്തിനാണ്. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ വിപ്പിനെ നിയമിച്ചാൽ ആ വിവരം സ്പീക്കറെയോ, നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെയോ അറിയിച്ചിരിക്കണം. മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 30നാണ് അജിത് പവാറിനെ എൻസിപി വിപ്പായി നിയമിച്ചത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല.



അജിത് പവാറിനാണ് വിപ്പ് അധികാരം എന്നതിന് ബിജെപി ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം ഇങ്ങനെ– ഒക്ടോബർ 30ന് ചേർന്ന എൻസിപി നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ നേതാവായി അജിത് പവാറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിപ്പ് നൽകാനുള്ള അധികാരവും അജിത് പവാറിന് തന്നെ. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലയിൽനിന്നു നീക്കി. എങ്കിലും അജിത് പവാർ തന്നെ എൻസിപിയെ നയിക്കുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വാദം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വിപ്പും അജിത്തിനു സ്വന്തമാണ്. പവാറിന്റെ വിപ്പ് അനുസരിക്കുന്നതിന് എന്‍സിപി അംഗങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും ഇടയില്ലെന്നും ബിജെപി വാദിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ജയന്ത് പാട്ടീലാണ് എന്‍സിപിയുടെ വിപ്പെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ വാദം. മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അനന്ദ് കൽസെ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വിപ്പിനെച്ചൊല്ലി ഇത്രയേറെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് എൻസിപി നേതാവ് നവാബ് മാലിക് വാദിക്കുന്നു. രണ്ടു വിപ്പുകളുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇടപെടേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏത് വിപ്പാണ് യഥാർഥമെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ സെക്രട്ടറി സ്പീക്കറോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കണം. സ്പീക്കറുടെ നടപടിയോടു യോജിപ്പില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് ഇതിനെ എതിർക്കാം– നവാബ് മാലിക് വ്യക്തമാക്കി.



