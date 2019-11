പ്രതിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി; വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ പൂട്ടിയിട്ട് അഭിഭാഷകർ

തിരുവനന്തപുരം∙വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ വനിതാ മജിസ്ട്രേറ്റിനെതിരെ അഭിഭാഷകരുടെ പ്രതിഷേധം. ഒന്നാംക്ലാസ് ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ദീപ മോഹനനെതിരെയാണു പ്രതിഷേധമുണ്ടായത്. വാഹനാപകടക്കേസിലെ പ്രതിക്കു ദീപ മോഹനൻ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ച അഭിഭാഷകർ കോടതി മുറി പൂട്ടാനും ശ്രമം നടത്തി. അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ ദീപ മോഹനൻ ചീഫ് ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനു പരാതി നൽകി. അഭിഭാഷകരും ചീഫ് ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനു പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുശേഷം കോടതി വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോൾ പ്രതിക്കു മജിസ്ട്രേറ്റ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.

പാപ്പനംകോട് ഡിപ്പോയിലെ കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ രഘുവിന്റെ ജാമ്യമാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് റദ്ദാക്കിയത്. രഘു ഓടിച്ചിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിലെ യാത്രക്കാരി ലതാകുമാരിയായിരുന്നു കേസിലെ സാക്ഷി. ബസ് പെട്ടെന്നു ബ്രേക്കിട്ടപ്പോൾ ലതാകുമാരിക്കു പരുക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് കോടതിയിലെത്തിയത്. 2015ൽ ആയിരുന്നു സംഭവം. കേസ് ഒത്തുതീർക്കാൻ ധാരണയായിരുന്നതായി അഭിഭാഷകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ സാക്ഷിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റ് രഘുവിന്‍റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

ജാമ്യം കിട്ടാവുന്ന കേസിൽ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് രഘുവിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പ്രതിഷേധിച്ചു. ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കാളികളായതോടെ പ്രതിഷേധം കനത്തു. മജിസ്ട്രേറ്റിനെതിരെ അഭിഭാഷകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. കോടതി ഹാളിന്ഫെ വാതിൽ അടയ്ക്കാനും ശ്രമം നടന്നു. മജിസ്ട്രേറ്റിനെ പൊലീസ് സുരക്ഷയിൽ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നീട് മജിസ്ട്രേറ്റ്, ചീഫ് ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനു പരാതി നൽകി. കോടതി വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോൾ പ്രതിയായ രഘുവിനു ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ചട്ടവിരുദ്ധമായ നടപടികളാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നു അഭിഭാഷകർ പറയുന്നു. ക്രിമിനൽ കേസിലെ നടപടിക്രമം മനസിലാക്കാതെ കേസിൽ ഇടപെട്ടതാണ് പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

