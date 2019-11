സ്വകാര്യവൽകരണം അനിവാര്യം; അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഇന്ത്യ പൂട്ടേണ്ടി വരും: വ്യോമയാന മന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എയർ ഇന്ത്യ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി. പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ എയർ ഇന്ത്യ സ്വകാര്യവൽകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പാർലമെന്റിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ഹർദീപ്.

നഷ്ടത്തിലായ രാജ്യാന്തര വിമാനക്കമ്പനിക്കായി സ്വകാര്യ.കമ്പനികൾക്കു ലേലം വിളിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ പൂർത്തികരിക്കുന്നതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര–ധന മന്ത്രാലയങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ലാഭകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എയർ ഇന്ത്യ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി സർക്കാർ ഖജനാവിന് ബാധ്യതയാണ് ഈ സ്ഥാപനം. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വ്യക്തത വരാനുണ്ട്. അതിനു ശേഷം ലേലം വിളിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കും– മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം എയർ ഇന്ത്യയുടെ 76 ശതമാനം ഓഹരി വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും വാങ്ങാൻ ആവശ്യക്കാരെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് ഇത്തവണ ചില നിബന്ധനകൾ പുനഃപരിശോധിച്ച് മുഴുവൻ ഓഹരിയും വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



എന്നാൽ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ജീവനക്കാർക്കു യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ആർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടെയും താൽപര്യ.ം സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലാകും സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുക. നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, എത്രപേർക്ക് തുടരാനാകും, എന്ത് സംഭവിക്കും തുടങ്ങിയ ആശങ്കകളെല്ലാം പരിഹരിക്കും.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട ഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് 25 ശതമാനം പിടിച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യവൽകരണം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപ് ഇത് തിരികെ നൽകും. ശമ്പളം ക്യത്യസമയത്ത് നൽകാത്തതിനാൽ ചില പൈലറ്റുമാർ രാജിവച്ചുമെന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. 9,400 ഓളം സ്ഥിര ജോലിക്കാരും 4,200 കരാർ ജീവനക്കാരുമാണ് എയർ ഇന്ത്യയിലുള്ളത്.

എയർ ഇന്ത്യ അഞ്ച് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിൽപന അടുത്ത മാർച്ചോടെ നടക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിക്ക് 58,000 കോടിയോളം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണുള്ളത്.കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 4,600 കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായത്.

English Summary : Air India Will Have To Cease Operations If Not Privatised: Aviation Minister