വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞേക്കും, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമുണ്ടാകില്ല: നിർമല സീതാരാമൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ കുറവുണ്ടാകാമെങ്കിലും രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമുണ്ടാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഘടനയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, സാമ്പത്തിക വളർച്ച കുറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അത് മാന്ദ്യമല്ല. ഇനി ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതികളെല്ലാം ഫലം നൽകികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്- ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാജ്യസഭയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു നിർമല. രാജ്യം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കു കുപ്പുകുത്തുകയാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചത്. 2009–2014 കാലത്ത് 6.4 ശതമാനമായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപി. എന്നാൽ 2019 ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് 7.5 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു.

എൻഡിഎ ഭരണകാലത്തേക്കാൾ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിലും കാര്യമായ ഉയർച്ചയുണ്ടായി. 2009–2014 കാലത്ത് 189.5 ബില്യൻ ഡോളറായിരുന്ന നിക്ഷേപം 2019 ൽ 283.9 ബില്യൻ ഡോളറായെന്നും നിർമല പറഞ്ഞു. ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആ രംഗത്തെ പുരോഗതിക്കായി സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നടപടികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ധനമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ തൃപ്തവരാത്ത പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

നിലവിലെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അവസ്ഥയെ കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടമായി സർക്കാർ പലതവണ പരാമർശിക്കുകയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മാസം ആദ്യമാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച കുറഞ്ഞത് കണക്കിലെടുത്ത് റേറ്റിങ് ഏജൻസിയായ മൂഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സർവീസ് ഇന്ത്യയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് ‘നെഗറ്റീവ്’ ആക്കിയത്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം പരിഹരിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾ ഫലപ്രദമായില്ല. ഇത് വളർച്ച കുറയ്ക്കുമെന്നുമാണ് മൂഡീസ് പറഞ്ഞത്.



ജൂലൈ–സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ജിഡിപി നിരക്ക് വന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ജിഡിപി വളർച്ച ആറു വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കായ 5 ശതമാനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഏപ്രിൽ – ജൂൺ കാലയളവിൽ 5% മാത്രമായിരിന്നു സാമ്പത്തിക വളർച്ച.



മോദി സർക്കാർ വ്യവസായ വളർച്ചയേയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന വിഷലിപ്തമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഉപഭോഗ ആവശ്യം ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ ബിസിനസ്സ് കാലാവസ്ഥയെ സമൂലമായി മെച്ചപ്പെടുത്താനും യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നു.

Engllish Summary : Growth may be down but there won’t be any recession: FM Nirmala Sitharaman