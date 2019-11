ലൈഫ് മിഷൻ തട്ടിപ്പ്: നിലമ്പൂർ നഗരസഭാംഗം ഉൾപ്പെടെ 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട് ∙ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ വീടുനിർമിക്കാൻ അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികൾക്ക് അനുവദിച്ച 13.62 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ നിലമ്പൂർ നഗരസഭാംഗം ഉൾപ്പെടെ 2 പേരെ ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. സിപിഐ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും നിലമ്പൂർ നഗരസഭാംഗവുമായ ചന്തക്കുന്ന് പൂക്കുന്നുത്തുവീട്ടിൽ പി.എം.ബഷീർ (40), സുഹൃത്തും കരാറുകാരനുമായ നിലമ്പൂർ ചന്തക്കുന്ന് കല്ലിങ്കൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ (49) എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ഇരുവരും ഒളിവിലായിരുന്നു.

2016ൽ അഗളി പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡി. ബാലമുരളിയാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയത്. ഭൂതിവഴി ഊരിലെ കലാമണി, പാപ്പാൾ എന്നിവർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്. ഒമ്പത് പേരിൽ നിന്ന് ഇവർ പണം തട്ടിയതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു.



പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു വീട് നിർമിക്കുന്നതിനു ആദിവാസികൾ ഒരു വീടിനു 3,92,500 രൂപയ്ക്കു അബ്ദുൽ ഗഫൂറുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കി. നിർമാണം ആരംഭിച്ച ഈ വീടുകൾ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ ഓരോ വീടിനും 1,28,500 രൂപ അധികം ലഭിച്ചു. ആദിവാസികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെത്തിയ ഈ തുക ബഷീറും അബ്ദുൽ ഗഫൂറും ചേർന്ന് തട്ടിയെടുത്തെന്നാണു പരാതി.

English Summary : Two arrested in Life Mission fraud case in Palakkad