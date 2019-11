സത്യപ്രതിജ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച; മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകാതെ പുരോഗമന സഖ്യം

ന്യൂഡൽഹി/മുംബൈ∙ ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യാഴാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കാനിരിക്കെ മന്ത്രിസ്ഥാനം ആർക്കൊക്കെ എന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. ശിവസേന–എൻസിപി–കോൺഗ്രസ് സഖ്യം പുതിയ സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് അന്തിമ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവുമായ ബാലസാഹിബ് തോറാട്ട് അറിയിച്ചു.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രിപദം അടക്കമുള്ള മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതാനം ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമാകും. എന്ത്ര മന്ത്രിമാരെ ഒരോ പാർട്ടിക്കും നൽകണമെന്ന കാര്യത്തിലും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം അന്തിമ തീരുമാനമാകുമെന്ന് തോറാട്ട് പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ അഭിപ്രായ പോരാട്ടങ്ങളും വിലപേശലുമുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് തോറാട്ടിന്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

43 അംഗ മന്ത്രിസഭയ്ക്കാണു മഹാരാഷ്ട്രിയിൽ ധാരണ. ശിവസേനയ്ക്കും എൻസിപിക്കും 15 വീതവും കോൺഗ്രസിനു പതിമൂന്നും എന്നാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം. സ്പീക്കർ പദവിയും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കാൻ രണ്ടു സമിതികളുമുണ്ടാകും. എന്നാൽ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി, സ്വാഭിമാൻ സംഗതന തുടങ്ങിയ ചെറുപാർട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുമ്പോൾ സാഹചര്യം മാറുമോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല.

ആഭ്യന്തരം, ധനകാര്യം, റവന്യു തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ ആർക്കു നൽകുമെന്നതിലും ധാരണയിലെത്താനുണ്ട്. ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് എൻസിപിയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഒരോ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ വീതം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നു ബാലാസാഹിബ് തോറാട്ടും എൻസിപിയിൽ നിന്ന് ജയന്ത് പാട്ടീലും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദങ്ങൾ കൈയാളുമെന്നാണ് എൻസിപി നേതാവ് മജിദ് മേമൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലെന്നും അത്തരത്തിൽ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നുമാണ് തോറാട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

നീണ്ട ദിവസത്തെ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യാഴാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. വൈകിട്ട് 6.40നു ദാദർ ശിവാജി പാർക്കിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ. ഞായറാഴ്ചയെന്നാണ് ആദ്യം അറിയിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു. താക്കറെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അധികാരപദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയാകുകയാണ് ഉദ്ധവ്. മഹാസഖ്യത്തിന്റെ സംയുക്തയോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ പേര് നിർദേശിച്ചത് എൻസിപി നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവ് ജയന്ത് പാട്ടീലാണ്. കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവ് ബാലാസാഹെബ് തോറാട്ട് പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്തു.



ഉദ്ധവ് അഞ്ചു വർഷവും തുടരുമെന്നാണു സൂചന. ശനിയാഴ്ചയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യന്ത്രിയായി ബിജെപിയുടെ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പരസ്യ വോട്ടിലൂടെ ബുധനാഴ്ച തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് തിരിച്ചടിയായതോടെ, മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറും രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.



