മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധത്തിന് രേഖകളുണ്ട്; അലനും താഹയ്ക്കും ജാമ്യമില്ല

കൊച്ചി∙ മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ യുഎപിഎ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അലന്‍ ഷുഹൈബിനും താഹ ഫസലിനും ജാമ്യമില്ല. പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. പ്രതികൾക്കു മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുണ്ട്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ ജാമ്യം നൽകാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദങ്ങൾ കോടതി അംഗീകരിച്ചു. പ്രതികളുടെ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ പൊലീസ് കോടതിയെ സമർപ്പിച്ചു. കേസിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയും നേരത്തേ പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കേസ് ഡയറി ഹാജരാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതു പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവ്.

ഇരുവർക്കുമെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്താൻ തക്ക തെളിവുകൾ പൊലീസിന്റെ പക്കലില്ലെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. പൊലീസ് റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ലഘുലേഖകളോ, പുസ്തകങ്ങളോ യുഎപിഎ നിയമം ചുമത്താൻ മാത്രം ഗൗരവമുള്ളതല്ലെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു.

