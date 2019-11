വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ജാതി പറഞ്ഞ് വോട്ട്: തെളിവില്ലെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം∙ വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഎസ്എസ് ജാതി പറഞ്ഞ് വോട്ടു ചോദിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് സിപിഎം നൽകിയ പരാതിയിൽ വേണ്ടത്ര തെളിവുകളില്ലെന്നും, കേസ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാകില്ലെന്നും പൊലീസ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് കൈമാറി. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ.സി.വിക്രമനും സമസ്ത നായർ സമാജം സെക്രട്ടറി പെരുമുറ്റം രാധാകൃഷ്ണനുമാണ് എൻഎസ്എസിനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന് പരാതി നൽകിയത്.

പരാതി മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ടിക്കാറാം മീണ ഡിജിപിക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. പരാതി നൽകിയവരുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് തെളിവില്ലെന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നതെന്നു മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞു. കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നശേഷം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. പരാതി നൽകാനായി മാത്രം ആരും പരാതി നല്‍കരുതെന്നും, ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ പരാതിക്കാരുടെ പക്കൽ വേണമെന്നും മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ വ്യക്തമാക്കി.

കൈവശമുള്ള തെളിവുകൾ പൊലീസിനു കൈമാറിയതായി കെ.സി.വിക്രമൻ പറഞ്ഞു. കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് തെളിവെടുപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തെളിവായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്തെ ചിത്രങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എൻഎസ്എസ് താലൂക്ക് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി സംഗീത് കുമാറിന്റെ പ്രസ്താവനകളും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

കലക്ടറുടെ ഓഫിസിൽനിന്നു വിളിച്ച് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടുതൽ തെളിവുകളില്ലെന്ന് അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെ. സി. വിക്രമൻ പറഞ്ഞു. പത്രത്തിലെ വാർത്തകളും ചില വിഡിയോയും തെളിവായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് പൊലീസാണെന്നും സമസ്ത നായർ സമാജം സെക്രട്ടറി പെരുമുറ്റം രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

