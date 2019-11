പവാറിന്റെ കാൽതൊട്ടു വണങ്ങി ഉദ്ധവ്, വാതിലടച്ചത് ശിവസേനയെന്ന് ഫഡ്നാവിസ്

മുംബൈ ∙ ശിവസേന പിറന്ന ശിവാജി പാർക്കിന്റെ മണ്ണിൽ താക്കറെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ശിവസേന അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ നാളെ വൈകിട്ട് 5.30 ന് അധികാരമേൽക്കും. ഒരു മാസത്തിലേറെ തുടർന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകം രാവും പകലുമായി പിന്നിട്ട ഉദ്വേകജനകമായ ഒട്ടേറെ രംഗങ്ങൾക്കുമൊടുവിലാണ് ഉദ്ധവ് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.



ഇന്നലെ സന്ധ്യയ്ക്കു ബാന്ദ്ര-കുർള കോംപ്ലക്സിലെ ട്രൈ‍ഡന്റ് ഹോട്ടലിൽ ചേർന്ന സേന-എൻസിപി-കോൺ‍ഗ്രസ് യോഗമാണ് എതിരില്ലാതെ ഉദ്ധവിനെ സഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശരദ് പവാർ അടക്കമുള്ള എൻസിപി നേതാക്കളും കോൺഗ്രസ്, ശിവസേന നേതാക്കളും ചെറു സഖ്യകക്ഷികളും സ്വതന്ത്രരുമെല്ലാം പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം. അതിനു പിന്നാലെ, പവാറിന്റെ കാൽതൊട്ടു വണങ്ങിയ ഉദ്ധവ്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ സർക്കാരാകും മഹാ വികാസ് അഘാഡിയുടേതെന്ന് പറഞ്ഞു.

സത്യപ്രതിജ്ഞ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 ന് ദാദറിലെ ശിവജി പാർക്കിൽ എന്നാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും രാത്രി പത്തരയോടെ വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു. മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും പിന്നാലെ നിശ്ചയിക്കും.

ഇന്ന് എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ

ഇന്നു രാവിലെ എട്ടിനു ചേരുന്ന പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാ എംഎൽഎമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. മുതിർന്ന ബിജെപി എംഎൽഎ കാളിദാസ് കോളംബ്കറെ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് പ്രൊ ടേം സ്പീക്കറായി ഗവർണർ നിയമിച്ചത്. മുംബൈ നഗരത്തിലെ വഡാലയിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗമാണ്. എട്ടാം തവണയാണ് എംഎൽഎയാകുന്നത്.

നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നിർവഹിക്കലാണ് പ്രൊ ടേം സ്പീക്കറുടെ ചുമതല.

ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപാണ് കോളംബ്കർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്.

നേരത്തെ, ശിവസേനയിൽ നിന്നാണു കോൺഗ്രസിലെത്തിയത്. അതിനിടെ, കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബാലാസാെഹബ് തോറാട്ടിനെ നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവായി പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

വാതിലടച്ചത് ശിവസേന: ഫഡ്നാവിസ്

ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യത്തിന്റെ വാതിൽ അടച്ചതു ശിവസേനയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ആരോപിച്ചു. ജനവിധി ബിജെപിക്കും ശിവസേനയ്ക്കും അനുകൂലമായിരുന്നു. എന്നാൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വന്ന ആദ്യദിനം മുതൽ ശിവസേന വിലപേശൽ തുടങ്ങി. എവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം കിട്ടുമോ, അവിടെ പോകുമെന്നായി പിന്നെ ശിവസേനയുടെ നിലപാട്. തങ്ങളോടു ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാകാതെ സേന, കോൺഗ്രസും എൻസിപിയുമായി കൂടിയാലോചന ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.അജിത് പവാറുമായി ചേർന്നു സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ നടത്തിയ നീക്കത്തിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനു പങ്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

അർധരാത്രി നടന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിന് കരുനീക്കിയത് അമിത് ഷായുടെ വിശ്വസ്തനും ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഭൂപേന്ദർ യാദവാണ് എന്നിരിക്കെയാണിത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8.02ന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ 8.16 നരേന്ദ്ര മോദിയും പിന്നാലെ അമിത് ഷായും ഫഡ്നാവിസിനെയും അജിത് പവാറിനെയും അഭിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയവും തിടുക്കത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ശ്രമിച്ചത്.

‘ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് വെറുതെ’

∙ ഒരു പാർട്ടിയും പിളർത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല. എംഎൽഎമാരെ ചാക്കിട്ടു പിടിക്കാനും നോക്കിയിട്ടില്ല. എൻസിപി എംഎൽഎമാരെല്ലാം പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് അജിത് പവാർ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് സർക്കാർ രൂപീകരണ നീക്കവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്

∙ കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് ഇല്ലെന്ന് ബിജെപി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും മറുപക്ഷം ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു.

∙ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ എന്നിവർ വലിയ പിന്തുണയാണു നൽകിയത്.

∙ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ചെയ്യാൻ കഴി‍ഞ്ഞു. രാവും പകലും സംസ്ഥാനത്തിനായി ജോലി ചെയ്തു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, കാർഷിക മേഖല, ജലസേചനം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മേഖലകളിൽ വൻ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിവച്ചു.

∙ ബിജെപി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കും. കർഷകരടെയും കച്ചവടക്കാരുടെയും ജോലിക്കാരുടെയുമെല്ലാം ശബ്ദമാകും. ഇതുവരെ ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനു നന്ദി.

∙ എൻസിപിയുമായി ഇപ്പോൾ സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. ജലസേചന അഴിമതി, സഹകരണ ബാങ്ക് ക്രമക്കേട് കേസുകളിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. അതു പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേ അജിത് പവാർ കുറ്റക്കാനാണോയെന്നു പറയാനാകൂ.

∙ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് രാജിവയ്ക്കുന്നെന്നാണ് അജിത് പവാർ എന്നെ അറിയിച്ചത്

ബാൽ താക്കറെയ്ക്ക് പ്രണാമമർപ്പിച്ച്

ബാൽ താക്കറെയുടെ ഓർമകൾ ഇന്നും സജീവമായ മാതോശ്രീയിൽ ഉദ്ധവ് പിതാവിന്റെ ഓർമകൾക്കു മുന്നിൽ പ്രണാമമർപ്പിച്ചു. മഹാ വികാസ് അഘാടി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം രാത്രിയോടെയാണ് പിതാവും ശിവസേന സ്ഥാപകനുമായ ബാൽ താക്കറെയുടെ ചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ ഉദ്ധവ് നമസ്കരിച്ചത്. തൊഴുകൈകളോടെ, തല കുനിച്ചു വണങ്ങിയതിനുശേഷം ഉദ്ധവ് പിതാവിന്റെ ചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ വീണു നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ ബിജെപിയുമായി തർക്കം രൂക്ഷമായ നാളുകളിൽ, താൻ പിതാവിനു കൊടുത്ത വാഗ്ദാനത്തെക്കുറിച്ച് ഉദ്ധവ് ഓർമിപ്പിച്ചിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയിൽ താക്കറെ വരും എന്നായിരുന്നു പിതാവിന് ഉദ്ധവ് വാക്കുകൊടുത്തത്. അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആ നിയോഗം നിറവേറ്റാനുള്ള അവസരം ഉദ്ധവിൽ തന്നെ വന്നുചേരുകയും ചെയ്തു.

പവാറിനെ അജിത് വീട്ടിലെത്തി കണ്ടു

അജിത് പവാർ ശരദ് പവാറിനെ ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ വസതിയിലെത്തി സന്ദർശിച്ചു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി അജിത് പവാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇരുവരുടെയും കൂടിക്കാഴ്ച. ഇന്നലെ സന്ധ്യയ്ക്കാണ് ദക്ഷിണ മുംബൈ പെഡർ റോഡലെ ശരദ് പവാറിന്റെ വസതിയായ സിൽവർ ഒാക്കിൽ അജിത് എത്തിയത്. സുപ്രിയ സുളെയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിയോടെ എൻസിപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഛഗൻ ഭുജ്ബെൽ, ജയന്ത് പാട്ടീൽ തുടങ്ങിയവരും എത്തി. അജിത് പവാറിനെ എൻസിപി എംഎൽഎമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള മടക്കം പൂർത്തിയായി.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നുദിവസം ഛഗൻ ഭുജ്ബൽ, ജയന്ത് പാട്ടീൽ, ദിലീപ് വൽസെ പാട്ടീൽ തുടങ്ങിയവരെയാണു പവാർ തന്റെ ദൂതൻമാരായി അഞ്ചുവട്ടം അജിത്തിനെ കാണാൻ അയച്ചത്.

ഗവർണറെ കണ്ടത് കക്ഷി നേതാക്കൾ

മുഖ്യന്ത്രിയായി ഉദ്ധവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ മഹാവികാസ് അഘാഡിയിലെ ശിവസേന, എൻസിപി, കോൺഗ്രസ്ക ക്ഷികളുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാക്കളായ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ, ജയന്ത് പാട്ടീൽ, ബാലാസാഹെബ് തോറാട്ട് എന്നിവരാണ് രാജ്ഭവനിലെത്തി സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. ആദിത്യ താക്കറെയും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു വിളിക്കുമെന്നു സേനാ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവ്ത്ത് എംപി. പ്രധാനമന്ത്രിയെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു വിളിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ഉത്തരം.

