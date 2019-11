മജിസ്ട്രേറ്റിനെ തടഞ്ഞുവച്ച സംഭവം; ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം ∙ മജിസ്ട്രേറ്റ് ദീപാ മോഹനെ കോടതി മുറിയിൽ തടഞ്ഞുവച്ച സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. കേസ് വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും. മജിസ്ട്രേറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ബാർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അടക്കം 10 അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പു ചുമത്തി വഞ്ചിയൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.



വാഹനാപകടക്കേസിലെ പ്രതിക്കു ദീപ മോഹൻ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ബുധനാഴ്ച അഭിഭാഷകർ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. കോടതി മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടാനും ശ്രമം നടത്തി. ജാമ്യം കിട്ടാവുന്ന കേസിൽ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തതിനെ പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ എതിർത്തു.

ബാർ അസോസിയേഷൻ സംഭവത്തിൽ പങ്കാളിയായതോടെ പ്രതിഷേധം കനത്തു. മജിസ്ട്രേറ്റിനെതിരെ അഭിഭാഷകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും കോടതി ഹാളിന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Magristrate Locked up at Vanchiyoor First Class Magistrate,High Court registered Case voluntarily