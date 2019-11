തിരുവനന്തപുരം∙ കൊല്ലം കടയ്ക്കലില്‍ വാഹനപരിശോധനയ്ക്കിടെ നിര്‍ത്താതെ പോയ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ ലാത്തിക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കേസെടുക്കുമെന്ന് ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ. ഇതു സര്‍ക്കാരിന്റെയോ പൊലീസിന്റെയോ നയമല്ല. ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ഉത്തരവാദിയാകുമെന്നും ഡിജിപി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.



മറ്റൊരു വാഹനത്തിലിടിച്ചു റോഡില്‍ തലയിടിച്ചു വീണ വിദ്യാര്‍ഥി സിദ്ദിഖ് സുലൈമാനെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പൊലീസ് മുങ്ങുകയും ചെയ്തു. കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നതോടെ ഒരാളെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തും ഉന്നത അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചും മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ക്കു പൊലീസ് തുടക്കമിട്ടു.



വിദേശജോലിക്കുള്ള പാസ്പോര്‍ട് വെരിഫിക്കേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി വീട്ടിലേക്കു വരികയായിരുന്ന പത്തൊമ്പതുകാരനു നേരെയാണ് പൊലീസ് ലാത്തി എറിഞ്ഞത്. ഹെല്‍മറ്റ് വയ്ക്കാതെ വന്ന സിദ്ദഖിനെ ഹൈവെ പട്രോളിങ് സംഘം കൈകാണിച്ചെങ്കിലും നിര്‍ത്താതെ പോയതോടെ പൊലീസ് ലാത്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ദേഹത്തു കൊണ്ടു നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് എതിര്‍ദിശയില്‍ നിന്ന് വന്ന ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ കാറിലിടിച്ചു മറിഞ്ഞു.



രക്തം വാര്‍ന്നു കിടന്ന സിദ്ദിഖിനെ കടയ്ക്കല്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച ശേഷം ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന്‍ പോലും നില്‍ക്കാതെ പൊലീസുകാര്‍ മുങ്ങി. ആശുപത്രിക്കാര്‍ വിളിച്ചതനുസരിച്ചെത്തിയ പിതാവാണ് ആംബുലന്‍സില്‍ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെത്തിച്ചത്. തലയ്ക്കും കാലിനും പരുക്കേറ്റ സിദ്ദിഖ് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ തുടരുകയാണ്. നാട്ടുകാരുടെ റോഡ് ഉപരോധം ഉള്‍പ്പെടെ പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ പൊലീസ് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ലാത്തിയെറിഞ്ഞ സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫിസറെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. തുടരന്വേഷണത്തിന് എഡിജിപി ഷേഖ് ദര്‍ബേഷ് സാഹിബിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഡിജിപി അറിയിച്ചു.



English Summary: Criminal case will register against police officers; said DGP