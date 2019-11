ചെന്നൈ ∙ മദ്രാസ് ഐഐടിയിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥിനി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട കേസിൽ നിർണായക തെളിവാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഒരാഴ്ചക്കകം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. ഫൊറൻസിക് വകുപ്പിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഇന്നലെ ചെന്നൈയിലെത്തിയ ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് ലത്തീഫ്, ഇരട്ട സഹോദരി ആയിഷ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ തുറന്നു. ഫോണിന്റെ പാ‌സ്‌വേഡ് ആയിഷയുടെ കൈയ്യിലായിരുന്നതിനാലാണു അവരെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. ‌



ഫാത്തിമ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാപ്ടോപ്, ഐപാഡ് എന്നിവ ബന്ധുക്കൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൈമാറി. മകളുടെ മരണത്തിനുത്തരവാദികളായവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ലത്തീഫ് ഉടൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണും. സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ മറ്റേതെങ്കി‌ലും ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉടൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കില്ലെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.

തന്റെ മരണത്തിനുത്തരവാദികളായ മൂന്നു അധ്യാപകരുടെ പേരുകൾ ഫാത്തിമ മൊബൈൽ ഫോണിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ‌ഫാത്തിമയുടെ മുറിയിൽ നിന്നു പൊലീസ് കണ്ടെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയ നിലയിലായിരുന്നു. മരണ ദിവസം ചെന്നൈയിലെത്തിയ ഇരട്ട സഹോദരി ആയിഷ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണു കുറിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. പാ‌സ്‌വേഡ് ഉപയോഗിച്ചു ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഫോൺ ആയിഷ പൊലീസിനു കൈമാറി. പൊലീസ് ഇത് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.

കോടതി ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കയച്ചെങ്കിലും പാസ്‌വേ‍ഡ് അറിയാത്തതിനാൽ പരിശോധിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നു ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണു ലത്തീഫിനെയും ആയിഷയെയും വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. കൊല്ലം മുൻ മേയർ രാജേന്ദ്ര ബാബു, അഭിഭാഷകരായ മുഹമ്മദ് ഷാ, അൽസലാഹ്, എ.എ.റസാഖ്, മലയാളി സംഘടനാ പ്ര‌വർത്തകൻ എം.പി.അൻവർ തുടങ്ങിയവർ തുടങ്ങിയവർ വീട്ടുകാർക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകും

ഫൊറൻസിക് വിഭാഗം സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൈമാറും. ഒരാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നാണു സൂചന. മൊബൈൽ ഫോണിലെ കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയത് എപ്പോഴാണ്?, ഒരു മാസത്തിനിടെ ഫോണിൽ എഴുതിയ മറ്റു കുറിപ്പുകൾ, ഒരു മാസത്തെ കോൾ ലിസ്റ്റ് എന്നിവയെല്ലാം റിപ്പോർട്ടായി നൽകും. മരണത്തിനുത്തരവാദികളായി അധ്യാപകരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയ സമയമുൾപ്പെടെ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമാകും.

അന്വേഷണ സംഘം കൊല്ലത്തേയ്ക്ക്

ഫൊറൻസിക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇനി പൊലീസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുപോകുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ അധ്യാപകരുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. ഫാത്തിമയുടെ മാതാവിൽ നിന്നു മൊഴിയെടുക്കാനായി സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം സംഘം വൈകാതെ കൊല്ലത്തെത്തും. ഇന്നലെ അന്വേഷണ സംഘം നാലു മണിക്കൂറോളം ലത്തീഫിന്റെയും ആയിഷയുടെയും മൊഴി ‌രേഖപ്പെടുത്തി.

English Summary: Fathima Latheef Suicide; Mobile checked report to the court within a week