കർണാടക ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്; മകന്റെ തോൽവിയിൽ വീണ്ടും വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കുമാരസ്വാമി

ബെംഗളൂരു ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡ്യയിൽ നിന്നു മകൻ നിഖിൽ ഗൗഡ പരാജയപ്പെട്ടതിൽ വീണ്ടും കണ്ണീരണിഞ്ഞ് ദൾ കക്ഷി നേതാവ് കുമാരസ്വാമി. മണ്ഡ്യ കെആർ പേട്ടിൽ ദൾ സ്ഥാനാർഥി ബി. എൽ ദേവരാജിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ റാലിയിലാണ് അദ്ദേഹം വികാരഭരിതനായത്. മകനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നു താൽപര്യപ്പെട്ട മണ്ഡ്യയിലെ അതേ ജനം തന്നെ കൈവിട്ടു.



കുമാരസ്വാമി സഖ്യസർക്കാരിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ നടന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, നിഖിൽ ഗൗഡയെ 1,25,876 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിച്ച സുമലത പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ബിജെപി പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു ഇത്. .

രണ്ടു വള്ളത്തിലും കാലുവച്ച് ദൾ

ദേവെഗൗഡയും കുമാരസ്വാമിയും ഒരേ സമയം ബിജെപിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളാണ് പ്രചാരണ വേദികളിൽ തുടരുന്നത്. ആരുവന്നാലും അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിയാകണമെന്ന ആഗ്രഹം ഇവരുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാണ്.

യെഡിയൂരപ്പയ്ക്ക് ഭരണം നിലനിർത്താൻ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറഞ്ഞത് 6 സീറ്റിലെങ്കിലും വിജയിക്കണം. ഇതു ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ ബിജെപി സർക്കാരിനെ നിലനിർത്താൻ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് കുമാരസ്വാമിയും ദേവെഗൗഡയും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിരുന്നു.

അതേ സമയം സഖ്യ സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ കൂട്ടു നിന്ന 17 കോൺഗ്രസ്-ദൾ വിമതരിൽ 13 പേർ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളാണ്. ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ദൾ പറയുന്നു. ഏതായാലും ദൾ എംഎൽഎമാരും എംഎൽസിമാരും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതോളം സാമാജികർ ബിജെപിയിലേക്കും കോൺഗ്രസിലേക്കും കൂറുമാറാൻ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരെ പാർട്ടിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയേ ദളിനു വഴിയുള്ളൂ.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ദൾ നിലപാട്: ദേവെഗൗഡ

ദൾ ആർക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളണമെന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ദേവെഗൗഡ. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു തീരുമാനവും കോൺഗ്രസ് അണികൾ അംഗീകരിക്കും.

എന്നാൽ ദളിന് അങ്ങനെ പരമോന്നത നേതാവൊന്നുമില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കും. സഖ്യസർക്കാർ നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം വരില്ലായിരുന്നെന്നും ദേവെഗൗഡ മൈസൂരുവിൽ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിനും ദളിനുമിടയിലുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ, സഖ്യം പിരിഞ്ഞയുടൻ വീണ്ടും ഒന്നിക്കണമായിരുന്നോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ജനത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് വലുത്

കുമാരസ്വാമിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന 17 എംഎൽഎമാരിൽ ഒരാളായ ദളിന്റെ കെ.സി നാരായണ ഗൗഡയാണ് കെആർ പേട്ടിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി. ദളിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റ് നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ കണ്ണീരിന്റെ പ്രചാരണ തന്ത്രം പയറ്റുകയാണ് കുമാരസ്വാമി. മൂക്കുപിഴിഞ്ഞും, കണ്ണു തുടച്ചുമുള്ള വികാര പ്രകടനം ഇതിനോടകം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

∙ കുമാരസ്വാമി, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി – ‘അധികാരം കൈവിട്ടു പോയതിലല്ല, ആത്മാർഥമായ വേദനയുടെ പ്രകടനമാണ് കണ്ണീർ. ജനങ്ങളോടു എന്തു തെറ്റു ചെയ്തു? മുഖ്യമന്ത്രി പദമല്ല വലുത്, മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ്’

∙ എസ്.എം കൃഷ്ണ, ബിജെപി നേതാവ് – ‘സഖ്യസർക്കാരിനു കീഴിൽ 15 മാസത്തോളം സംസ്ഥാനം മോശം ഭരണത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത്. കോൺഗ്രസും ദളും പല്ലും നഖവുമുപയോഗിച്ച് പരസ്പരം അക്രമിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി, ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, ഒരു സൂപ്പർ മുഖ്യമന്ത്രി (സിദ്ധരാമയ്യ) എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സഖ്യ സർക്കാരിന്റെ ഘടന’

∙ പി.മുരളീധർ റാവു, ബിജെപി, ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി – ‘സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ചെയ്തികളുടെ ഉപോൽപന്നമാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കൂടെ കോൺഗ്രസ്-ദൾ സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടും. സഖ്യസർക്കാരിനെ മാനസികമായി അംഗീകരിക്കാൻ സിദ്ധരാമയ്യ തയാറായിരുന്നില്ല. ഈ പതനത്തിന് ബിജെപി ഒരുവിധത്തിലും ഉത്തരവാദികളല്ല’

‘അനുഭവിക്കുന്നത് പഴയ ചെയ്തികൾക്കുള്ള ഫലം’- ഫഡ്നാവിസിനോട് കുമാരസ്വാമി

വിതച്ചതേ കൊയ്യൂ എന്ന ചൊല്ല് അന്വർഥമാക്കുന്നതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ രാജിയെന്നു കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി. തന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദൾ-കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ഫഡ്നാവിസാണ് ചെയ്തത്. വിമത എംഎൽഎമാർക്ക് ആതിഥ്യമരുളിയ അദ്ദേഹം, അന്നത്തെ ചെയ്തികൾക്കുള്ള ഫലമാണ് ഇപ്പോഴനുഭവിക്കുന്നത്.

ഫഡ്നാവിസിന്റെ രാജിയിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ ദുഃഖമാണ് തോന്നുന്നതെന്നും കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു. രാജിവച്ച 17 സഖ്യകക്ഷി എംഎൽഎമാരെ‍ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുംബൈയിലെ റിസോർട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കുമാരസ്വാമി സർക്കാർ വീണത്.

ബിജെപിക്കു മുഖത്തേറ്റ അടി: സിദ്ധരാമയ്യ

ബിജെപിക്കു മുഖത്തേറ്റ അടിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വീഴ്ചയെന്നു കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ. ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഫഡ്നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റതു ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ്. ജനാധിപത്യത്തെ അപമാനിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും തുല്യപങ്കുണ്ടെന്നു സിദ്ധരാമയ്യ ആരോപിച്ചു.

പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം: 3 പേരെ പുറത്താക്കി കോൺഗ്രസ്

ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്കു വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തിയതിനു, 2 കോർപറേറ്റർമാർ ഉൾപ്പെടെ 3 പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കി. കോർപറേറ്റർമാരായ രാജണ്ണ (ഹെരോഹള്ളി), ആര്യ ശ്രീനിവാസ് (ഹെമ്മിഗെപുര), ബിലേക്കഹള്ളി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയംഗം കെ.വി.പട്ടേൽരാജു എന്നിവരെയാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് 6 വർഷത്തേക്കു പുറത്താക്കിയത്. അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎയും യശ്വന്ത്പുരയിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയുമായ എസ്.ടി.സോമശേഖറിനു വേണ്ടി ഇവർ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാലാണ് നടപടി. പി.നാഗരാജാണ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർ‌ഥി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിയിൽ വീഴ്ച: 6 പേർക്കു സസ്പെൻഷൻ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് 6 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു സസ്പെൻഷൻ. ടിസിപാളയ, മാഗഡി റോഡിലെ ദൊഡ്ഡ ഗൊല്ലരഹട്ടി, അൾസൂർ ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്നവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. യഥാക്രമം കെആർ പുരം, യശ്വന്ത്പുര, ശിവാജിനഗർ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിവ.

പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഡികെ സജീവം

ബെംഗളൂരു ∙ പ്രചാരണത്തിനായി കർണാടക പിസിസി തയാറാക്കിയ താരപ്രചാരകരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടാതിരുന്ന ശിവകുമാറിന്റെ അസാന്നിധ്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ശിവകുമാർ തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്നെത്തിയ ശേഷം 2 തവണ നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. ഇതു കാരണമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രചാരണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപിക്കാത്തത് എന്നായിരുന്നു ഒൗദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

അതേ സമയം കേസ് നേരിടുന്നതിനാലാണെന്ന് മറു വാദവും ശക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ആപൽബാന്ധവന്റെ പ്രതിഛായ കൂടിയുള്ള ശിവകുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൊസ്കോട്ടെയിൽ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി പത്മാവതിയുടെ പ്രചാരണ വേദിയിൽ സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് ഒപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും തിരശ്ശീല വീണു.

‘എ. എച്ച് വിശ്വനാഥ് സഖ്യസർക്കാരിനെ ചതിച്ചയാൾ’

ഹുൻസൂരിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി എ.എച്ച് വിശ്വനാഥ് സഖ്യസർക്കാരിനെ പിന്നിൽ നിന്നു കുത്തിയയാളെന്നും കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ഡി.കെ ശിവകുമാർ. മൈസൂരു ഹുൻസൂരിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി എച്ച്.പി മഞ്ജുനാഥിനു വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസ്–ദൾ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപിക്കു കൂട്ടു നിന്ന് വിശ്വനാഥിനെ ദൾ ടിക്കറ്റ് നൽകി വിജയിപ്പിച്ചത് ദേവെഗൗഡയും കുമാരസ്വാമിയും ചേർന്നാണ്. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നു വിരമിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കാൻ സമയമായെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. സി.സോമശേഖറാണ് ഇവിടെ ദൾ സ്ഥാനാർഥി.

English Summary: Karnataka; Kumaraswamy cries once again ahead of by-polls