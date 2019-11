അപ്പാർട്മെന്റിൽ നിന്നും നഗ്നയായി താഴേക്ക് വീണു: മോഡലിന്റേത് ‘കൊലപാതകം’

ക്വാലലംപുർ∙ ക്വാലാലംപുരിലെ അപ്പാര്‍ട്മെന്‍റിൽ നിന്നും നഗ്നയായി താഴേക്ക് വീണ് മോഡൽ മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് മലേഷ്യൻ പൊലീസ്. ഡച്ച് മോഡലായ ഇവാന സ്മിത്ത് എന്ന 18കാരിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2017 ഡിസംബറിൽ അപ്പാര്‍ട്മെന്‍റിന്‍റെ 20 -ാം നിലയില്‍ നിന്നും താഴെക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു. അപകട മരണമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു പൊലീസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയത്.

ഇവാനയുടെ മരണത്തിൽ അസ്വഭാവികതയില്ലെന്ന െപാലീസ് നിഗമനത്തെ ബന്ധുക്കൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ പുനരന്വേഷണത്തിനു ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.പിന്നീട് നടന്ന വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ ഇവാന വീഴുന്നതിനു മുൻപ് ബലപ്രയോഗം നടന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇവാന ബലാത്സംഗത്തിനിരയായതായി തെളിഞ്ഞതോടെ കൊലപാതകത്തിന് കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് വിശദ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു.

യുഎസ് പൗരനായ സ്മിത്തും (18) കസഖ്സ്ഥാൻകാരിയായ ഭാര്യയും ചേർന്ന് ഇവാനയെ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയെന്നും പ്രതികൾ അമിതമായി ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും മലേഷ്യൻ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികളായ ദമ്പതികളെ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ രാജ്യം വിട്ടതായി സംശയിക്കുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

