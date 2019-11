യുഎപിഎ: മൂന്നാമനു വേണ്ടി പൊലീസിന്റെ തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ്

കോഴിക്കോട്∙ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ അലൻ ഷുഹൈബിനും താഹ ഫസലിനുമൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമനു വേണ്ടി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. മലപ്പുറം തുവ്വൂർ ചെമ്പ്രശേരി ഈസ്റ്റ് സ്വദേശിയായ സി.പി.ഉസ്മാനെ (33) കണ്ടെത്താനാണു പൊലീസിന്റ തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ്. ഇയാൾ അ‍ഞ്ച് യുഎപിഎ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്.

1നു പെരുമണ്ണ ടൗണിൽ ഇയാളുമായി സംസാരിച്ചു നിൽക്കവെയാണ് പൊലീസ് പട്രോളിങ് സംഘം അലനെയും താഹയെയും പിടികൂടിയത്. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ ബാഗിൽനിന്ന് മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല ബാനറും ലഘുലേഖകളും കണ്ടെത്തി. അലൻ, താഹ എന്നിവരെക്കാൾ ഉസ്മാനാണ് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുമായി അടുപ്പമെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Police Lookout Notice for Third Person Involved in UAPA Case