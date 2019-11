കൊല്ലം∙ കടയ്ക്കലിൽ ഹെല്‍മെറ്റില്ലാതിരുന്ന ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ പൊലീസ് ലാത്തി കൊണ്ട് എറിഞ്ഞിട്ട സംഭവത്തിൽ െപാലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി അപകടത്തിൽപെട്ട യുവാവിന്റെ പിതാവ് രംഗത്ത്. ലാത്തിയേറില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടത്തിൽപെട്ട സിദ്ദിഖിനെ പൊലീസ് താലൂക്കാശുപത്രിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയെന്ന് പിതാവ് ആരോപിച്ചു. ചിതറ കിഴക്കുംഭാഗം പന്തവിള വീട്ടിൽ സിദ്ദിഖി (22) നാണു ഗുരുതര പരുക്കേറ്റത്. തലയ്ക്കും കാലിനും ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളുണ്ട്.

സംഭവത്തില്‍ കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ ക്രമസമാധാനവിഭാഗം എ.ഡി.ജി.പിയോടും കൊല്ലം റൂറല്‍ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ അടിയന്തരനടപടി സ്വീകരിക്കും.

തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് സിദ്ദിഖ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. പരുക്കു ഗുരുതരമാണെന്നു കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ വീട്ടില്‍ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണു ബന്ധുക്കള്‍ എത്തിയത്. ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.



യുവാവിനു നേരേ ലാത്തിയെറിഞ്ഞ സിവിൽ െപാലീസ് ഓഫിസറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് മറ്റൊരു വാഹനത്തിലിടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു യുവാവിനു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റത്. ഹെല്‍മറ്റ് ധരിക്കാത്തതടക്കം ട്രാഫിക് നിയമലംഘനമുണ്ടാക്കുന്നവരെ ഒാടിച്ചിട്ട് പിടിക്കരുതെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശം.ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ക്കെതിരായ നടപടി കായികമാകരുതെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Teen critically hurt after cop throws lathi at him, relatives raises serious allegations against police