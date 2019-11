അനധികൃത ലൈറ്റും സൗണ്ടുമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് റദ്ദാക്കും: ഗതാഗത കമ്മിഷണർ

തിരുവനന്തപുരം∙അനധികൃതമായി ലൈറ്റുകളും സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ഘടിപ്പിക്കുകയും, മറ്റു വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാൻ ഗതാഗത കമ്മിഷണറുടെ നിർദേശം.

ഇത്തരം വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പിടിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി പുഷ്ബാക്ക് സീറ്റുകൾ ഘടിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ ആ വാഹനം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതു മുതലുള്ള വർധിപ്പിച്ച നിരക്കിലുള്ള നികുതി ഈടാക്കും.

മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പെർമിറ്റുകൾ അനുവദിക്കില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച നോട്ടിസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. വർധിച്ചു വരുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകളും അപകടത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന പ്രദർശനങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും ഗതാഗത കമ്മിഷണർ നിർദേശിച്ചു.

