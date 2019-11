ടിക്ടോക്കിൽ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് യുവാവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി

വിജയവാഡ ∙ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമമായ ടിക് ടോക്കിൽ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് യുവാവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂർ ജില്ലയിൽ, പോട്ട്ലുരു ഗ്രാമത്തിലെ സിദ്ധല ചിന്ന നസറയ്യയാണ് ഭാര്യ ഗൊരപതി സുവാർത്തയെ (19) കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. നവംബർ 17 നായിരുന്നു സംഭവം. പ്രതിയെ ആന്ധ്രാ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ് പഴ്‌സനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ദമ്പതികൾ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് വിവാഹിതരായത്. രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു മകളുണ്ട്. സുവാർത്ത ടിക് ടോക്ക് വിഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഭർത്താവ് എതിർത്തിരുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവുമായി പിണങ്ങിയ സുവാർത്ത അടുത്തിടെ വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങി മകളെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ആക്കിയശേഷം ഗുണ്ടൂർ ജില്ലയിലെ സട്ടനെപള്ളി പട്ടണത്തിലെ ഹോസ്റ്റലിലേക്കു മാറി. എന്നാൽ ടിക് ടോക്കിൽ വിഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതു സുവാർത്ത തുടർന്നു.

നവംബർ 14 ന് നസറയ്യ സുവാർത്തയോടു ‌മടങ്ങിവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുവാർത്ത തിരികെ വന്ന് മൂന്നു ദിവസത്തിനു ശേഷം ഇളയ സഹോദരൻ ചിന്ന വെങ്കയ്യയുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു കൊലനടത്തിയത്. നസറയ്യ തുണികൊണ്ട് കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ മൃതദേഹം ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ശ്മശാനത്തിലെത്തിച്ച് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു.

അജ്ഞാതനായ ഒരാളെ ചുട്ടുകൊന്നുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൊലപാതകവിവരം പുറത്തുവന്നത്. ധരിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സുവാർത്തയെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. നവംബർ 17 ന് രാത്രി കുപ്പിയിൽ പെട്രോൾ വാങ്ങിയത് നസറയ്യയാണെന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. കുറ്റം സമ്മതിച്ച പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Unhappy with wife’s habit of posting Tik Tok videos, man strangles her to death