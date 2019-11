ഹൈദരാബാദ്∙ തെലങ്കാനയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പൊലീസ്. 26 വയസ്സുകാരിയായ മൃഗഡോക്ടറുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് സമാന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു മൃതദേഹം കൂടി ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടു മൃതദേഹങ്ങളും ഒരേ പ്രദേശത്തുനിന്നു തന്നെ ലഭിച്ചുവെന്നതാണു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.



ഷംഷാബാദിന് സമീപത്തെ തുറസ്സായ പ്രദേശത്താണ് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചു. മൃഗഡോക്ടറുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശത്തുനിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രമാണു ദൂരമുള്ളത്. അതേസമയം രണ്ടു സംഭവങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ‌ വ്യക്തതയില്ല.



കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് 26 വയസ്സുകാരിയായ മൃഗഡോക്ടറെ കാണാതായത്. വീട്ടിൽനിന്നു ജോലി സ്ഥലത്തേക്കു പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. പിന്നാലെ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. നാലു പേരെ സംഭവത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



അവർ‌ വിളിച്ചത് സഹോദരിയെ, പൊലീസിനെയല്ല: വിവാദമായി തെലങ്കാന മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ



മൃഗഡോക്ടറുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെലങ്കാന മന്ത്രി വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ വിവാദമായി. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവതി പൊലീസിനെ വിളിക്കാതെ സഹോദരിയെയാണു വിളിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മുഹമ്മദ് മഹമൂദ് അലിയുടെ പ്രതികരണം. 100 ല്‍ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യുവതി രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. 100 ൽ വിളിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു ബോധവൽകരണം ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



