ജിഡിപി നിരക്ക് 4.5 ശതമാനമായി; അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് മൻമോഹൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉല്പാദനത്തിൽ (ജിഡിപി) വൻ ഇടിവ്. രണ്ടാം സാമ്പത്തിക പാദത്തിൽ(ജൂലൈ– സെപ്റ്റംബർ) 4.5 ശതമാനമാണ് വളർച്ചാനിരക്ക്. വളർച്ചാനിരക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട തലത്തിലെത്തുമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വിപരീതമായ വിവരമാണിത്.

ആറര വർഷത്തിനിടെയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക പാദത്തിൽ 5 ശതമാനമായിരുന്നു വളർച്ചാനിരക്ക്. 2012–13 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ സാമ്പത്തികപാദത്തിൽ(ഏപ്രിൽ–ജൂൺ) മാത്രമാണ് അടുത്തിടെ ഇതിലും കുറഞ്ഞ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത് – 4.9%. 2018–19ൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 8% ആയിരുന്നു.

വളർച്ചാനിരക്കിലെ ഇടിവ് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായ മൻമോഹൻ സിങ് പ്രതികരിച്ചു. ആശങ്കകൾ വേരൂന്നുന്ന സമൂഹത്തെ വിശ്വസനീയമായതും സഹവർത്തിതമുള്ളതുമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കിയെത്തിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയിൽ നിന്ന് ശ്രമമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സമൂഹത്തിൽ ഉയരുന്ന അവിശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുമാണ് വളർച്ചാനിരക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്നും മൻമോഹൻ സൂചിപ്പിച്ചു.

ഇത്തവണ 4.2 മുതൽ 4.9 വരെയാണ് വിവിധ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും റേറ്റിങ് എജൻസികളും വളർച്ചാ നിരക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറവായാലും രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യസഭയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യത്തിലും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകുകയും ആഗോള മാന്ദ്യം കയറ്റുമതിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് വളർച്ചാ നിരക്കിൽ കുറവുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്നു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. തുടർച്ചയായ നാലാം പാദത്തിലാണ് ജിഡിപി നിരക്ക് ഏഴു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാകുന്നത്. കേന്ദ്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മന്ത്രാലയമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

കാർഷിക മേഖലയിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 0.1% വർധിച്ച് 2.1 ശതമാനത്തിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ ഇത് രണ്ടു ശതമാനം ആയിരുന്നു. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ജൂണിലെ നയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ജിഡിപി വളർച്ച പ്രതീക്ഷ 7% ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് 6.9% ആയി കുറച്ചിരുന്നു.

