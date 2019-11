ജെഎൻയു: മാനവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വിദ്യാർഥി മാർച്ച്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല (ജെഎൻയു) വിദ്യാർഥി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാനവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഇന്ന്. മന്ത്രാലയം നിയമിച്ച ഉന്നത തല സമിതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തുവിടുക, ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വർധന പൂർണമായി പിൻവലിക്കാൻ നിർദേശം നൽകുക, വൈസ് ചാൻസലർ ജഗദേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായാണു സമരം.



ജെഎൻയു വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ച, യുജിസി മുൻ ചെയർമാൻ പ്രഫ. വി.എസ്. ചൗഹാൻ, ദേശീയ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ (എഐസിടിഇ) ചെയർമാൻ പ്രഫ. അനിൽ സഹശ്രബുദ്ധ, യുജിസി സെക്രട്ടറി പ്രഫ. രജനീഷ് ജെയിൻ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന സമിതി ക്യാംപസിലെത്തി വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇവർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സർവകലാശാല അധികൃതർ ഇതു ഗൗനിക്കാതെ ഫീസ് ഇളവു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കുകയാണെന്നും വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷ് ആരോപിച്ചു.

English Summary: JNU; Student march to the Ministry of Human Resources today