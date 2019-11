സഞ്ജയ് റാവുത്ത്: മോദി-ഷാ തന്ത്രം പൊളിച്ചു; ഉദ്ധവിനെ നായകനാക്കിയ 'വില്ലന്‍'

‘എന്റെ ഭാഗം പൂർത്തിയായി. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വരില്ല. സാമ്നയുടെ ജോലിത്തിരക്കുണ്ട്. എംപിയെന്ന നിലയിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറെ’- പറയുന്നത് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്; ഉദ്ധവിനെ നായകനാക്കിയ വില്ലൻ. ബാൽ താക്കറെയ്ക്കു ശേഷം ശിവസേനയെ പിടിച്ചുനിർത്തിയതിലും ഇപ്പോൾ ഉദ്ധവിനെ മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലെത്തിച്ചതിലും ചെറുതല്ലാത്ത പങ്കു വഹിച്ചയാളാണ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. മോദിയെയും അമിത് ഷായെയും വിമർശിക്കാൻ പലരും മടിച്ചുനിന്നപ്പോൾ സാമ്നയിലെ മുഖപ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു.

ഇത്തവണ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള അധികാരത്തർക്കവേളയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് ആകെ സംസാരിച്ച മുതിർന്ന ശിവസേന നേതാവും റാവുത്ത് തന്നെ. ബിജെപി-സേന ഭിന്നത രൂക്ഷമായപ്പോൾ ശരദ് പവാറിനെ സന്ദർശിച്ച് റാവുത്ത് തുടങ്ങിവച്ച നീക്കങ്ങളാണു മഹാ വികാസ് അഘാഡിയിലേക്കു കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത്. ഇന്ദ്രസിംഹാസനം തന്നാലും ഇനി ബിജെപിക്കൊപ്പം ഇല്ലെന്നും ശിവസേനയിൽ നിന്നല്ലാതെ ഇത്തവണ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വാചാലനായപ്പോൾ അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ വെറും വീമ്പു പറിച്ചിലല്ലെന്നും തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു സഞ്ജയ്.



How is Josh?

जय महाराष्ट्र — Sanjay Raut (@rautsanjay61) November 28, 2019

ഉദ്ധവിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു തൊട്ടുമുൻപ് സഞ്ജയ് റാവുത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് – ‘ഹൗ ഈസ് ദ് ജോഷ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര’ എന്നായിരുന്നു. ഉറി: ദ് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന സിനിമയിലെ പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗ് ബിജെപിയെ കുത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ. എങ്ങനെയുണ്ട്, അടിപൊളിയല്ലേ എന്ന അർഥം വരുന്ന വാക്കുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയടക്കം ബിജെപി നേതാക്കളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിലും അല്ലാതെയും ഈ വാക്കുകൾ പലകുറി ആവർത്തിച്ചതാണ്.



മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ അതിൽ യാതൊരു മറയുമില്ലാതെ ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളും റാവുത്ത് തന്നെയാണ്. കാരണം ബിജെപിയുമായി ശിവസേന യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതൽ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഭരണം വന്നപ്പോഴും, ശിവസേന കോൺഗ്രസും എൻസിപിയുമായി സഖ്യം ചേർന്നപ്പോഴും, അവസാനം എല്ലാം ഒത്തുവന്നിട്ടും നേരം ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോഴും ശിവസേനതന്നെ അധികാരത്തിലേറുമെന്നും ഉദ്ധവല്ലാതെ മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രി മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരാൾ സഞ്ജയ് റാവുത്താണ്.

ആദിത്യ താക്കറെ, സുപ്രിയ സുളെ, സഞ്‍ജയ് റാവുത്ത്, റോഹിത് പവാർ

ഉദ്ധവടക്കം എല്ലാവരും പകച്ചു നിന്നപ്പോഴും യാതൊരു സങ്കോചവുമില്ലാതെ തന്റെ നേതാവിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ താക്കറെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന ബാൽ താക്കറെയുടെ സ്വപ്നം പൂവണിയാൻ അണിയറയിൽ കരുക്കൾ നീക്കുകയായിരുന്നു ഈ ശിവസൈനികൻ. തങ്ങളുടെ സൂര്യയാൻ ഡൽഹിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്താൽ ആരും അത്ഭുതപ്പെടരുതെന്ന് സഞ്ജയ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഇന്നലെ ശിവജി പാർക്കിലെ ജനസാഗരത്തിലൂടെ ബിജെപിക്കും മനസ്സിലായിക്കാണും.



1961 ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആലിബഗിൽ ജനിച്ച സഞ്ജയ് റാവുത്ത് കോളജ് കാലം മുതൽക്കെ ശിവസേനയുടെ പ്രവർത്തകനാണ്. ശിവസേനയുടെ മുഖപ്രസിദ്ധീകരണമായ മാർമിക് മാസികയിൽ തന്റെ കോളജ് കാലത്ത് സഞ്ജയ് എഴുതിയിരുന്നു. 1988ൽ സാമ്ന ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പത്രത്തിൽ ചേർന്നു. ഇപ്പോൾ എക്സിക്യുട്ടിവ് എഡിറ്ററാണ്. 2004 ലാണ് അദ്യമായി രാജ്യസഭാംഗമാകുന്നത്. 2010 ലും 2016 ലും വീണ്ടും എംപിയായി രാജ്യസഭയിലെത്തി. ശിവസേന അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ജയ് റാവുത്ത് (ഫയൽ ചിത്രം)

രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ മാത്രമല്ല എഴുത്തുകാരൻ, സിനിമാ നിർമാതാവ്, പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലയിലും സഞ്ജയ് ഒരു പടി മുന്നിലാണ്. ശിവസേന സ്ഥാപകൻ ബാൽ താക്കറെയുടെ കഥ പറയുന്ന താക്കറെ എന്ന സിനിമയ്ക്കു തിരക്കഥ രചിച്ചതും റാവുത്താണ്. കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന പ്രയോഗങ്ങളും കരുത്തുറ്റ എഴുത്തുമാണ് സഞ്ജയ് റാവുത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ശിവസേന ഒപ്പം നിന്നപ്പോഴും പിന്നീടു വേർപിരിഞ്ഞപ്പോഴും ബിജെപിക്കെതിരെ നിശിത വിമർശനം ഉന്നയിക്കാൻ റാവുത്ത് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്നയെ എതിരാളിക്കെതിരെയുള്ള കൃത്യമായ അയുധമാക്കാൻ ഈ 58കാരന് കഴിഞ്ഞു എന്നതു തന്നെയാണു വിജയം.

മാധ്യമങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്ന ചാണക്യനായല്ല എന്നും ശിവസേനയുടെ പോരാളിയായി അറിയപ്പെടാനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാവുത്ത്. ‘ബാലാ സാഹെബിന് ഉദ്ധവ് നൽകിയ വാക്കു പാലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി പിരിമുറുക്കങ്ങളെല്ലാം അയയ്ക്കണം. എനിക്കും നിനക്കും ഇന്നു മുതൽ ജോലിയില്ലല്ലോയെന്നാണ് ശരദ് പവാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോടു തമാശ പറഞ്ഞത്’- തീ തുപ്പുന്ന നാവിന്റെ ഉടമ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു.

English Summary : ‘My responsibility is over’: Sanjay Raut as Sena boss Uddhav Thackeray set for new role as Maharashtra CM